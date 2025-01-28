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Как за несколько минут избавиться от неприятного запаха из кухонной мойки

Как за несколько минут избавиться от неприятного запаха из кухонной мойки

Как избавиться от неприятного запаха из кухонной мойки / Фото: Freepik

Эти подручные средства помогут быстро справиться с проблемой вони из раковины.

Опытные хозяйки придумали несколько эффективных и одновременно простых методов, которые помогут за несколько минут решить надоедливую проблему. Несколько простых движений – чистота и свежесть гарантированы. Рассказываем, как быстро избавиться от неприятного запаха из раковины с помощью подручных средств.

Как навсегда избавиться от неприятного запаха из кухонной мойки

  • Лимонная кислота и кипяток. Возьмите пакетик лимонной кислоты и засыпьте в слив кухонной мойки. Затем туда же налейте кипяток и подождите 5-10 минут. Когда средство отработает, все неприятные запахи исчезнут, как будто их и не было.
  • Пищевая сода и белый уксус. Засыпьте стакан соды в слив раковины, а затем налейте туда стакан белого уксуса, оставьте средство отрабатывать на 30 минут, они должны вступить в реакцию. Через пол часа промойте слив горячей водой. Так вы расщепите жир и уничтожите все бактерии, провоцирующие неприятный запах. А еще такое средство имеет функцию чистки, поэтому отлично справится с известковым налетом и ржавчиной в раковине, если есть такая проблема.
  • Кожура цитрусовых. Не выбрасывайте шкурки от апельсинов, мандаринов и лимонов, им можно найти достойное применение в обиходе, например, почистить раковину. Для этого нужно порезать шкурки на мелкие кусочки, затем поместить их в сливное отверстие кухонной мойки. Когда вы будете мыть посуду, какие-то продукты или просто руки, теплая вода будет протекать через слив, высвобождая из шкурок эфирные масла. Именно эти ароматные вещества будут впитывать все неприятные запахи и освежать вашу кухню.

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