Как за несколько минут освободить память на Android и не потерять важные данные: простые способы

Реклама

Если смартфон на Android начал сообщать о недостатке памяти, не спешите удалять фотографии или документы. В большинстве случаев достаточно нескольких минут, чтобы освободить несколько гигабайт пространства без риска потери личных данных.

Как это сделать — рассказываем в материале ТСН.ua.

Эксперты рекомендуют начинать не с очистки всего подряд, а с анализа того, что занимает место в хранилище.

Реклама

Проверьте, что занимает наибольшее место

Прежде всего откройте:

Настройки → Хранилище (Storage).

Здесь Android покажет, сколько памяти используют:

фотографии и видео;

приложения;

документы;

загруженные файлы;

временные данные.

Это поможет быстро найти главного «виновника» недостатка места.

Реклама

Очистите кэш приложений — это безопасно

Один из самых простых способов быстро освободить память — очистить кэш отдельных программ.

Для этого нужно:

Настройки → Приложения → Выберите приложение → Хранилище → Очистить кэш.

Кэш содержит только временные файлы, которые используются для ускорения работы приложений. После очистки кэша не удаляются:

Реклама

фотографии;

сообщение;

документы;

аккаунты;

личные настройки.

В то же время, следует быть внимательными и не нажимать кнопку «Очистить хранилище» (Clear storage или Clear data). Она полностью удаляет данные приложения, включая авторизацию, настройки и загруженный контент.

Удалите ненужные файлы из папки «Загрузка»

Часто пользователи забывают о папке Downloads, где годами скапливаются:

PDF-документы;

APK-файлы;

дубликаты фото;

старые архивы;

видео с мессенджеров.

Их удаление может освободить сотни мегабайт или даже несколько гигабайт.

Удалите приложения, которыми давно не пользуетесь

Еще один быстрый способ освободить память — избавиться от программ, которые больше не нужны. Google также предлагает функцию автоматического архивирования приложений. Она удаляет само приложение, но оставляет личные данные. Если программа потребуется снова, ее можно повторно установить через Google Play без потери информации.

Реклама

Чего не стоит делать

Чтобы не потерять важные файлы, эксперты советуют избегать нескольких распространенных ошибок:

не очищать «хранилище» приложения без надобности;

не удалять фотографии, если они еще не синхронизированы с облаком;

не использовать сомнения программы для «глубокой очистки», которые обещают уволить десятки гигабайтов одним нажатием.

Новости партнеров