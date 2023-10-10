Как за несколько минут отчистить духовку без химии: подручные средства, которые всегда есть в доме

Действующие и простые подручные средства, которые помогут в считанные минуты отчистить духовку от устаревшего жира и нагара.
Конечно, кто-либо отчистит грязь, нагар и жир суперсовременными моющими средствами. Но что делать, когда нужно быстро справиться с проблемой, а в доме специального химического средства не нашлось? Не стоит паниковать, есть несколько подручных средств, которые всегда найдутся в вашем доме, но вы об их возможностях можете даже не догадываться. Они легко и быстро помогут вам отчистить духовку. Рассказываем, с помощью каких действенных методов можно быстро справиться с проблемой жира и нагара в духовке.
Раньше мы писали, как быстро отмыть ручки газовой и электрической плиты от грязи и устаревшего жира подручными средствами.
Как быстро отчистить духовку от нагара и жира подручными методами
- Нашатырь и вода. Сначала нужно отмыть водой все, что легко отмывается. Затем в пульверизатор наберите 2-3 стакана воды и добавьте 2 ст. ложки нашатырного спирта. Обрызгайте этим раствором все устаревшие пятна грязи и жира, закройте духовку и оставьте на 2 часа. Через несколько часов пройдитесь влажной тряпкой по пятнам – они исчезнут прямо на глазах. Затем еще раз тщательно протрите духовку и оставьте ее открытой, чтобы она просохла.
- Лимонная кислота. Очень простой метод, который прекрасно справится с проблемой, им пользовались еще наши бабушки. В емкость влейте 2 стакана воды, засыпьте 2 ст. ложки лимонной кислоты. Затем поставьте раствор в духовку и нагрейте в течение 30 минут при температуре 200 градусов. Затем выключите духовку, дайте остыть, после чего протрите внутри влажной тряпкой. Посуду нужно подбирать такую, чтобы она выдержала высокую температуру.
- Уксус и сода. Наверное, это самый эффективный способ в борьбе с грязью и жиром, поэтому отлично справится с загрязнениями внутри духовки. Нужно сделать смесь из стакана соды и 3-х столовых ложек уксуса. Далее наносим моющее средство на грязную поверхность и закрываем духовку на 2-3 часа. После этого грязь нужно смыть чистой водой. Обязательно нужно удалить все остатки уксуса, чтобы при последующем использовании духовки пища не обладала характерным запахом.
- Поваренная соль. Этот вариант очистки можно использовать сразу после приготовления пищи. Необходимо рассыпать небольшое количество соли на дно и противень, пока плита еще не остыла, закройте духовку и подождите 30 минут. Если духовка остыла, прогрейте ее до 100 градусов, чтобы соль стала золотистого цвета, тогда выключите. Остывшую духовку вымойте после этого тряпкой, смоченной в мыльном растворе, затем досуха вытрите тканью или бумажными полотенцами.
- Перекись и сода. Для внедрения этого способа необходимо взять перекись водорода 3% и четверть стакана соды. Сделайте из этих веществ смесь, похожую на пасту. С помощью губки нанесите пасту на стены духовки и оставьте на 2-3 часа. Затем протрите духовку изнутри влажной тряпкой.
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