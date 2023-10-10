Как за несколько минут отчистить духовку без химии: подручные средства, которые всегда есть в доме

Конечно, кто-либо отчистит грязь, нагар и жир суперсовременными моющими средствами. Но что делать, когда нужно быстро справиться с проблемой, а в доме специального химического средства не нашлось? Не стоит паниковать, есть несколько подручных средств, которые всегда найдутся в вашем доме, но вы об их возможностях можете даже не догадываться. Они легко и быстро помогут вам отчистить духовку. Рассказываем, с помощью каких действенных методов можно быстро справиться с проблемой жира и нагара в духовке.

Раньше мы писали, как быстро отмыть ручки газовой и электрической плиты от грязи и устаревшего жира подручными средствами.

Как быстро отчистить духовку от нагара и жира подручными методами

Нашатырь и вода. Сначала нужно отмыть водой все, что легко отмывается. Затем в пульверизатор наберите 2-3 стакана воды и добавьте 2 ст. ложки нашатырного спирта. Обрызгайте этим раствором все устаревшие пятна грязи и жира, закройте духовку и оставьте на 2 часа. Через несколько часов пройдитесь влажной тряпкой по пятнам – они исчезнут прямо на глазах. Затем еще раз тщательно протрите духовку и оставьте ее открытой, чтобы она просохла.

Сначала нужно отмыть водой все, что легко отмывается. Затем в пульверизатор наберите 2-3 стакана воды и добавьте 2 ст. ложки нашатырного спирта. Обрызгайте этим раствором все устаревшие пятна грязи и жира, закройте духовку и оставьте на 2 часа. Через несколько часов пройдитесь влажной тряпкой по пятнам – они исчезнут прямо на глазах. Затем еще раз тщательно протрите духовку и оставьте ее открытой, чтобы она просохла. Лимонная кислота. Очень простой метод, который прекрасно справится с проблемой, им пользовались еще наши бабушки. В емкость влейте 2 стакана воды, засыпьте 2 ст. ложки лимонной кислоты. Затем поставьте раствор в духовку и нагрейте в течение 30 минут при температуре 200 градусов. Затем выключите духовку, дайте остыть, после чего протрите внутри влажной тряпкой. Посуду нужно подбирать такую, чтобы она выдержала высокую температуру.

Очень простой метод, который прекрасно справится с проблемой, им пользовались еще наши бабушки. В емкость влейте 2 стакана воды, засыпьте 2 ст. ложки лимонной кислоты. Затем поставьте раствор в духовку и нагрейте в течение 30 минут при температуре 200 градусов. Затем выключите духовку, дайте остыть, после чего протрите внутри влажной тряпкой. Посуду нужно подбирать такую, чтобы она выдержала высокую температуру. Уксус и сода. Наверное, это самый эффективный способ в борьбе с грязью и жиром, поэтому отлично справится с загрязнениями внутри духовки. Нужно сделать смесь из стакана соды и 3-х столовых ложек уксуса. Далее наносим моющее средство на грязную поверхность и закрываем духовку на 2-3 часа. После этого грязь нужно смыть чистой водой. Обязательно нужно удалить все остатки уксуса, чтобы при последующем использовании духовки пища не обладала характерным запахом.

Наверное, это самый эффективный способ в борьбе с грязью и жиром, поэтому отлично справится с загрязнениями внутри духовки. Нужно сделать смесь из стакана соды и 3-х столовых ложек уксуса. Далее наносим моющее средство на грязную поверхность и закрываем духовку на 2-3 часа. После этого грязь нужно смыть чистой водой. Обязательно нужно удалить все остатки уксуса, чтобы при последующем использовании духовки пища не обладала характерным запахом. Поваренная соль. Этот вариант очистки можно использовать сразу после приготовления пищи. Необходимо рассыпать небольшое количество соли на дно и противень, пока плита еще не остыла, закройте духовку и подождите 30 минут. Если духовка остыла, прогрейте ее до 100 градусов, чтобы соль стала золотистого цвета, тогда выключите. Остывшую духовку вымойте после этого тряпкой, смоченной в мыльном растворе, затем досуха вытрите тканью или бумажными полотенцами.

Этот вариант очистки можно использовать сразу после приготовления пищи. Необходимо рассыпать небольшое количество соли на дно и противень, пока плита еще не остыла, закройте духовку и подождите 30 минут. Если духовка остыла, прогрейте ее до 100 градусов, чтобы соль стала золотистого цвета, тогда выключите. Остывшую духовку вымойте после этого тряпкой, смоченной в мыльном растворе, затем досуха вытрите тканью или бумажными полотенцами. Перекись и сода. Для внедрения этого способа необходимо взять перекись водорода 3% и четверть стакана соды. Сделайте из этих веществ смесь, похожую на пасту. С помощью губки нанесите пасту на стены духовки и оставьте на 2-3 часа. Затем протрите духовку изнутри влажной тряпкой.

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