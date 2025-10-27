- Дата публикации
Как за одну минуту избавиться от конденсата на окнах: больше не будут потеть — проверенный метод
В холодное время года многие жители сталкиваются с проблемой запотевания окон. Это происходит из-за конденсата — влаги, которая образуется, когда теплый воздух внутри помещения сталкивается с холодным стеклом.
Главные причины — повышенная влажность в комнате (например, из-за недостаточной вентиляции) и низкая температура поверхности окон, особенно при слабом отоплении. Когда теплый воздух охлаждается на холодном стекле, избыточная влага оседает на окнах.
Конденсат может стать источником грибка, плесени и неприятных запахов. Простой и доступный способ избежать этого — пищевая сода.
Чтобы приготовить раствор, стакан соды растворите в стакане воды до густой однородной массы. Нанесите смесь на влажную тряпку и тщательно протрите ею окна, после чего вытрите чистой сухой тряпкой. Сода абсорбирует избыточную влагу и предотвращает появление конденсата.
Кроме того, избавиться от лишней влаги в комнате помогут специальные влагопоглотители или открытые емкости с солью, рисом или известью. Они эффективно впитывают избыток влажности.
Плохо утепленные окна и двери также способствуют образованию конденсата. В этом случае рекомендуется утепление или использование теплоизолирующих штор. Если конденсат появляется даже после этих мер, следует обратиться к специалисту для настройки системы вентиляции в квартире.