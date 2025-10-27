Как избавиться от конденсата на окнах / © unsplash.com

Главные причины — повышенная влажность в комнате (например, из-за недостаточной вентиляции) и низкая температура поверхности окон, особенно при слабом отоплении. Когда теплый воздух охлаждается на холодном стекле, избыточная влага оседает на окнах.

Конденсат может стать источником грибка, плесени и неприятных запахов. Простой и доступный способ избежать этого — пищевая сода.

Чтобы приготовить раствор, стакан соды растворите в стакане воды до густой однородной массы. Нанесите смесь на влажную тряпку и тщательно протрите ею окна, после чего вытрите чистой сухой тряпкой. Сода абсорбирует избыточную влагу и предотвращает появление конденсата.

Кроме того, избавиться от лишней влаги в комнате помогут специальные влагопоглотители или открытые емкости с солью, рисом или известью. Они эффективно впитывают избыток влажности.

Плохо утепленные окна и двери также способствуют образованию конденсата. В этом случае рекомендуется утепление или использование теплоизолирующих штор. Если конденсат появляется даже после этих мер, следует обратиться к специалисту для настройки системы вентиляции в квартире.