- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 1 мин
Как за полчаса сделать старые и жирные прихватки идеально чистыми: два ингредиента, которые есть в каждом доме
Грязные и жирные кухонные прихватки можно превратить в безупречно чистые, словно только что купленные. Опытные хозяйки делятся секретом: перед стиркой их нужно правильно замочить.
На кухне нет вещей, которые бы загрязнялись быстрее прихваток. Они мгновенно впитывают жир, масло, соусы и уже через неделю выглядят так, будто им десяток лет, а стиральная машинка не справляется. Поэтому первый шаг — замачивание. Жир размякнет, засохшие остатки отойдут, а после этого стирка станет простой и эффективной.
Секрет эффективной очистки — двойной подход, который можно организовать прямо сейчас. Вам не понадобятся дорогие порошки или модная химия. Все, что нужно — поваренная соль и жидкое средство для мытья посуды. Соль проникает глубоко в ткань, вытесняя старую грязь, а моющее средство растворяет жир, “въевшийся” в волокна.
Сначала подготовьте теплую воду — примерно 40 градусов. Горячая вода может закрепить пятна, поэтому кипяток не подходит. Добавьте в воду 3 больших столовых ложки соли и 2 ложки жидкого средства для посуды. Хорошо размешайте до появления лёгкой пены.
Теперь положите туда прихватки и оставьте на 20–30 минут. За это время соль и моющее средство будут работать глубоко в волокнах, растворяя жир и облегчая стирку. Трение не понадобится — результат будет заметен сразу.
После замачивания вода станет мутной — это жир и грязь выходят из ткани. Теперь прихватки можно быстро прополоскать вручную или отправить в стиральную машину. Вы удивитесь, насколько легко исчезнут даже старые пятна.