Как за раз почистить стиральную машинку от накипи, плесени и неприятного запаха

Стиралка является незаменимой помощницей в быту, поэтому крайне важно ухаживать за ней, тогда она будет служить вечно.
Чтобы ваша стиральная машинка хорошо работала и не ломалась, ее нужно чистить от грязи, плесени и накипи. Есть несколько дешевых подручных средств, которые быстро и безопасно удаляют все загрязнения и неприятный запах. Сообразительные хозяйки уже давно пользуются такими методами чистки и радостно поделились своими секретами. Рассказываем, как избавиться от накипи, плесени, грязи и неприятного запаха с помощью соды, уксуса и лимонной кислоты.
Как почистить стиральную машинку содой, уксусом и лимонной кислотой.
С помощью такого способа можно одним махом убить нескольких зайцев. Эти копеечные средства помогут за раз избавиться от бактерий, накипи, плесени и неприятного запаха.
Ингредиенты для чистки машины:
- 200 г обычного белого уксуса;
- 100 г воды;
- 1 столовая ложка соды;
- 1 столовая ложка лимонной кислоты.
Способ приготовления. Сначала нужно смешать соду и лимонную кислоту, затем добавить воду. Вылейте эту смесь в отсек для порошка, а уксус в барабан. Включите машинку на режим стирки без отжима с температурой 90 градусов. Как только цикл стирки закончится, включите машинку еще раз на тот же режим, но уже без каких-либо средств, чтобы ее хорошо промыть.
Как почистить стиральную машинку от накипи лимонной кислотой: пошаговая инструкция
Лимонная кислота – это натуральное средство, которое отлично справится с накипью, плесенью и неприятным запахом.
- Сначала подготовьте 150 г лимонной кислоты.
- Освободите барабан от вещей. Убедитесь, что в барабане нет одежды или других предметов.
- Равномерно посыпьте лимонной кислотой дно барабана.
- Включите стиральную машину, выберите режим стирки с максимальной температурой без отжима. Если есть программа очистки, включите ее.
- Дайте машинке завершить цикл, чтобы лимонная кислота отработала по полной.
- Промойте прибор. Включите стиралку еще раз на тот же режим, но уже без каких-либо средств.
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