Как за раз почистить стиральную машинку от накипи, плесени и неприятного запаха

Стиралка является незаменимой помощницей в быту, поэтому крайне важно ухаживать за ней, тогда она будет служить вечно.

Чтобы ваша стиральная машинка хорошо работала и не ломалась, ее нужно чистить от грязи, плесени и накипи. Есть несколько дешевых подручных средств, которые быстро и безопасно удаляют все загрязнения и неприятный запах. Сообразительные хозяйки уже давно пользуются такими методами чистки и радостно поделились своими секретами. Рассказываем, как избавиться от накипи, плесени, грязи и неприятного запаха с помощью соды, уксуса и лимонной кислоты.

Как почистить стиральную машинку содой, уксусом и лимонной кислотой.

С помощью такого способа можно одним махом убить нескольких зайцев. Эти копеечные средства помогут за раз избавиться от бактерий, накипи, плесени и неприятного запаха.

Ингредиенты для чистки машины:

200 г обычного белого уксуса;

100 г воды;

1 столовая ложка соды;

1 столовая ложка лимонной кислоты.

Способ приготовления. Сначала нужно смешать соду и лимонную кислоту, затем добавить воду. Вылейте эту смесь в отсек для порошка, а уксус в барабан. Включите машинку на режим стирки без отжима с температурой 90 градусов. Как только цикл стирки закончится, включите машинку еще раз на тот же режим, но уже без каких-либо средств, чтобы ее хорошо промыть.

Как почистить стиральную машинку от накипи лимонной кислотой: пошаговая инструкция

Лимонная кислота – это натуральное средство, которое отлично справится с накипью, плесенью и неприятным запахом.

Сначала подготовьте 150 г лимонной кислоты. Освободите барабан от вещей. Убедитесь, что в барабане нет одежды или других предметов. Равномерно посыпьте лимонной кислотой дно барабана. Включите стиральную машину, выберите режим стирки с максимальной температурой без отжима. Если есть программа очистки, включите ее. Дайте машинке завершить цикл, чтобы лимонная кислота отработала по полной. Промойте прибор. Включите стиралку еще раз на тот же режим, но уже без каких-либо средств.

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