Как за считанные минуты избавиться от липкого налета на крышках кастрюль: полезные советы

Как быстро почистить крышки кастрюль от налета / © Фото из открытых источников

Реклама

Накапливающийся на поверхности посуды жир не только портит ее внешний вид, но и создает благоприятную среду для размножения бактерий. Часто обычные методы чистки с применением губок и моющих химических средств оказываются малоэффективными. Впрочем, огорчаться не стоит, ведь есть простой экологичый метод, позволяющий быстро и эффективно восстановить безупречную чистоту крышек.

Какие причины появления липкого налета на поверхности посуды

Сначала необходимо понять причины появления и стойкости жировых загрязнений. Дело в том, что под действием высокой температуры жир проникает в микротрещины посуды, а во время охлаждения кристаллизуется, формируя прочную пленку. А мытье холодной водой только усугубляет проблему, закрепляя загрязнение.

К тому же, некоторые ошибки в уходе способствуют появлению липкого налета. Ведь разные типы крышек — стеклянные, силиконовые, металлические, нужно чистить разными средствами. Также следует избегать одновременного применения соды и уксуса или абразивных средств, которые являются причиной появления царапин и микротрещин на поверхности посуды.

Реклама

Причины стойкости жирового налета.

Температура. Во время нагрева жир проникает глубоко в микротрещины металлических и пластиковых поверхностей.

Структурные изменения. После охлаждения жир кристаллизуется, образуя прочную липкую пленку.

Ошибки в уходе Нельзя мыть посуду холодной водой, так как это будет способствовать укреплению жирной пленки.

Как за считанные минуты отчистить жирный липкий налет на крышках кастрюль

Этим методом чистки посуды пользовались еще наши бабушки, поэтому его можно считать профессиональным, потому что он прошел испытание временем. Все, что для этого нужно, это горячая вода и сода.

Сначала нужно подготовить необходимые составляющие: 2 столовых ложки пищевой соды, 500 мл кипятка и кухонные щипцы для безопасной работы с горячими предметами.

Равномерно распределите соду по загрязненной поверхности крышки.

Осторожно полейте крутым кипятком, чтобы вызвать активную реакцию с образованием пены.

Подождите 30 секунд, чтобы средство отработало.

Аккуратно удалите растворившийся жир и остатки соды бумажным полотенцем.

Под действием горячей воды сода растворяет жирную пленку, поэтому достаточно легко удалить ее после такой процедуры.

Какие способы чистки разных типов крышек: об этом мало кто знает

Стеклянные крышки. Чтобы почистить такой тип крышек, необходимо посыпать поверхность солью и натереть половинкой лимона. Это поможет быстро и эффективно устранить жир, пятна и тусклость.

Пластиковые крышки. Их следует поместить в морозилку на 15 минут, а затем почистить жир жесткой губкой или щеткой. После замораживания жировые отложения становятся хрупкими, поэтому легко удаляются.

Металлические крышки. Замочите крышку в растворе из уксуса и воды в пропорции 1:1 на 10 минут. Этого времени хватит для того, чтобы жирный налет и ржавчина сошли, как и не было.