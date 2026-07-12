Как за считанные секунды почистить вишни от косточек: лучшие домашние лайфхаки с подручными средствами

Как почистить вишни от косточек

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Сезон вишен — время домашней выпечки, варенья, компотов и замораживание ягод на зиму. Однако подготовка плодов нередко занимает много времени, ведь удаление косточек вручную кажется довольно хлопотным процессом. На самом деле существует несколько простых способов, которые помогут справиться с задачей буквально в считанные секунды, не покупая специальных устройств.

Для этого достаточно воспользоваться вещами, почти на каждой кухне. Как — рассказываем в материале ТСН.ua.

Способ №1. Стеклянная бутылка и деревянная палочка

Этот метод считается одним из самых удобных. Он позволяет быстро удалять косточки, оставляя ягоды почти целиком.

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Что понадобится

чистая стеклянная бутылка с узким горлышком; деревянная шпажка, китайская палочка или тонкая ручка ложки.

Как это сделать

Поставьте бутылку на стол и положите вишню сверху на горлышко так, чтобы место крепления плодоножки оказалось по центру. Затем осторожно нажмите палочкой сверху. Косточка легко пройдет сквозь ягоду и упадет внутрь бутылки, а мякоть останется сверху.

Таковой метод практически не загрязняет рабочую поверхность, а весь сок остается в ягодах.

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Способ №2. Обычная коктейльная трубочка

Если под рукой нет деревянной шпажки, пригодится плотная пластиковая или многоразовая металлическая трубочка.

Пошаговая инструкция

Положите ягоду на разделочную доску или на горлышко стакана. Вставьте трубочку со стороны плодоножки и легким нажатием протолкните ее насквозь. Косточка выйдет с противоположной стороны, а сама вишня сохранит аккуратную форму. Этот вариант особенно удобен для ягод, которые будут использоваться для пирогов, вареников или десертов.

Способ №3. Английская шпилька или канцелярская скрепка

Еще один популярный лайфхак не нуждается в каких-либо специальных устройствах. Для этого подойдет обычная английская шпилька или большая разогнутая скрепка.

Нужно вставить закругленный конец в место, где была плодоножка, задеть косточку и аккуратно вытащить ее наружу. Хотя этот способ немного более медленный, он хорошо подходит для очень спелых и сочных плодов.

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Как избежать брызг сока

Во время очищения следует соблюдать несколько простых правил.

Используйте охлажденные ягоды — они лучше держат форму.

Перед началом работы, вымойте и хорошо обсушите вишни.

Если планируете переделать большое количество плодов, застелите стол бумажными полотенцами или силиконовым ковриком.

Работайте небольшими порциями, чтобы ягоды не теряли сок.

Какой способ самый быстрый

Для большого урожая удобнее всего использовать бутылку и деревянную шпажку. При определенной сноровке можно очищать несколько ягод менее чем за минуту, а косточки будут сразу попадать в емкость, не создавая беспорядка.

Если же нужно подготовить небольшую порцию вишен для десерта или украшение выпечки, отлично подойдут трубочка или шпилька.

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