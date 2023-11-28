Как загадать желание на Новый год 2024, чтобы точно сбылось: 6 проверенных способов

Мы все ждем Нового года, чтобы загадать свои самые заветные желания. Потому что многие проверили на себе – загаданные в новогоднюю ночь желания обязательно сбываются. Наверняка все знают о ритуале с шампанским. Но есть еще много магических способов воплощения мечтаний. Рассказываем, как еще можно загадывать желания, чтобы они полностью сбылись.

Как загадать желание на Новый год 2024: 6 магических способов

Желание в елочном украшении. В канун Нового года напишите на маленькой бумажке свою заветную мечту, сверните в трубочку и засуньте в елочное украшение. Затем повесьте игрушку на елку как можно выше. А через семь дней снимите эту игрушку и спрячьте ее до тех пор, пока желание не исполнится. Записка в бутылке из-под шампанского. После того как выпьете шампанское, напишите записку с желанием на листочке и засуньте бумажку в бутылку. Затем закройте бутылку пробкой и спрячьте. Когда желание сбудется, бутылку можно выбросить. Мечты под подушкой. Если у вас есть несколько желаний, 31 декабря напишите их все на отдельных бумажках и спрячьте под подушкой. А утром 1 января, когда проснетесь, достаньте три бумажки, те три желания, которые вы извлекли, обязательно сбудутся в 2024 году. Банка с желаниями. Если у вас куча желаний и вы хотите, чтобы они все исполнились, напишите каждое на отдельном листике. Тогда положите все листики в банку, туда можно положить веточки и конфеты для красоты. Банку закройте и отставьте, пусть ваши мечты сбываются. А в конце 2024 года прочтете бумажки и проверите, какие желания исполнились. Желание забеременеть. Как загадать такое желание на Новый год? Женщина, желающая забеременеть, должна под бой курантов почистить мандаринку и съесть ее. Если в мандарине попадется косточка, такое желание точно сбудется. Монетка желания. Это желание на деньги. Что делать? Во время боя курантов необходимо держать в кулаке монетку желтого цвета. Затем ее нужно опустить в бокал с шампанским и выпить напиток. Затем эту монетку нужно положить в кошелек и носить с собой круглый год, она будет притягивать деньги. Говорят, чем мельче будет номинал монеты, тем больше будет прибыль.

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