Как загадать желание на Новый год 2024, чтобы точно сбылось: 6 проверенных способов

Новый год – самый волшебный праздник, его ждут даже упорные скептики, чтобы вместе со всеми загадать желания.
Мы все ждем Нового года, чтобы загадать свои самые заветные желания. Потому что многие проверили на себе – загаданные в новогоднюю ночь желания обязательно сбываются. Наверняка все знают о ритуале с шампанским. Но есть еще много магических способов воплощения мечтаний. Рассказываем, как еще можно загадывать желания, чтобы они полностью сбылись.
Как загадать желание на Новый год 2024: 6 магических способов
- Желание в елочном украшении. В канун Нового года напишите на маленькой бумажке свою заветную мечту, сверните в трубочку и засуньте в елочное украшение. Затем повесьте игрушку на елку как можно выше. А через семь дней снимите эту игрушку и спрячьте ее до тех пор, пока желание не исполнится.
- Записка в бутылке из-под шампанского. После того как выпьете шампанское, напишите записку с желанием на листочке и засуньте бумажку в бутылку. Затем закройте бутылку пробкой и спрячьте. Когда желание сбудется, бутылку можно выбросить.
- Мечты под подушкой. Если у вас есть несколько желаний, 31 декабря напишите их все на отдельных бумажках и спрячьте под подушкой. А утром 1 января, когда проснетесь, достаньте три бумажки, те три желания, которые вы извлекли, обязательно сбудутся в 2024 году.
- Банка с желаниями. Если у вас куча желаний и вы хотите, чтобы они все исполнились, напишите каждое на отдельном листике. Тогда положите все листики в банку, туда можно положить веточки и конфеты для красоты. Банку закройте и отставьте, пусть ваши мечты сбываются. А в конце 2024 года прочтете бумажки и проверите, какие желания исполнились.
- Желание забеременеть. Как загадать такое желание на Новый год? Женщина, желающая забеременеть, должна под бой курантов почистить мандаринку и съесть ее. Если в мандарине попадется косточка, такое желание точно сбудется.
- Монетка желания. Это желание на деньги. Что делать? Во время боя курантов необходимо держать в кулаке монетку желтого цвета. Затем ее нужно опустить в бокал с шампанским и выпить напиток. Затем эту монетку нужно положить в кошелек и носить с собой круглый год, она будет притягивать деньги. Говорят, чем мельче будет номинал монеты, тем больше будет прибыль.
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