Как заготовить мяту на зиму, чтобы она не потеряла свой вкус и эфирные масла

Мята на зиму

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Мята — это очень ароматное и полезное растение, которое принято заготавливать на холодное время года для приготовления чаев, десертов, соусов или мясных блюд. Хотя традиционная сушка является самым известным способом заготовки, она не является единственным и далеко не лучшим вариантом, ведь при сушке листья часто теряют часть своих эфирных масел и яркого вкуса. Именно поэтому замораживание или перетирание с сахаром помогают гораздо лучше держать запах и оставлять листья почти такими, как после сбора.

Замораживание в свежем виде

Замораживание позволяет максимально сохранить естественный вкус, цвет и полезные свойства зелени, сделав ее практически такой же, как сорванная с грядки. Для этого стебли можно нарезать, а веточки свернуть в рулоны или связать небольшими пучками, после чего уложить все в герметичные пакеты или контейнеры и отправить в морозилку. Еще одно преимущество такого способа состоит в том, что листья можно сразу бросать в чай или другой напиток.

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Замораживание мяты в формочках для льда

Этот оригинальный и очень удобный способ идеально подходит для приготовления освежающих напитков, коктейлей или зимнего чая. Листья мяты измельчают или оставляют целыми листочками, после чего нужно разложить мяту по ячейкам формочек для льда, залить чистой питьевой водой или предварительно растопленным сливочным маслом и заморозить.

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Полученные кубики с мятой и водой или растительным маслом после замораживания пересыпают в удобный пакет для хранения в морозильной камере. Зимой такой кубик льда с мятой можно просто добавить в чай или в другой напиток, причем он дополнительно защищает зелень от прямого контакта с кипятком.

Приготовление мятного сахара

Ароматный мятный сахар является прекрасной и простой натуральной добавкой к домашней выпечке, сладким десертам или горячим чаем. Для его создания свежие листья мяты тщательно промывают, обсушивают и измельчают с помощью блендера или обыкновенного ножа вместе с сахаром, но не превращают в однородное пюре. Затем зеленую массу смешивают с сахаром в пропорции один к двум или один к трем (или берут примерно 50–70 г свежей мяты на 300 г сахара), тщательно перетирают и перекладывают в чистые сухие стеклянные баночки с плотно закрывающимися крышками. В традиционном варианте мяту с сахаром растирают в ступке — это занимает больше времени, зато помогает лучше сохранить эфирные масла. Хранить такой продукт лучше в темном и прохладном месте.

Как сделать сухой мятный сахар

Если требуется более долгое хранение, можно приготовить сухой мятный сахар. Следует измельчить мяту, смешать ее с сахаром, распределить смесь тонким слоем на бумаге для выпечки, подсушить в духовке при температуре около 60 градусов, периодически перемешивая. Когда масса полностью высохнет, следует измельчить ее или предварительно сформировать пласт и после сушки нарезать небольшими кубиками. Надо пересыпать готовый сахар в сухую банку и хранить небольшими порциями. Такой мятный сахар можно добавлять в чай, напитки, выпечку и десерты, получая выраженный мятный вкус без необходимости каждый раз брать свежие листья.

Консервация мятного сиропа

Мятный сироп позволяет надолго сохранить летний аромат и отлично подходит для поливки блинов, мороженого или создания домашних лимонадов. Свежие веточки мяты заливают водой, доводят до кипения и настаивают в течение нескольких часов, после чего процеживают настой, добавляют к нему сахар и варят на медленном огне до загустения. Готовый горячий сироп разливают в стерилизованные бутылки или баночки и герметично закупоривают на зиму.

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Правила подготовки мяты к любому способу хранения

Независимо от выбранного метода заготовки важно соблюдать несколько простых правил, чтобы собранный урожай сохранился как можно дольше. Мяту советуют срезать утром после высыхания росы до начала периода активного цветения, когда растение содержит наибольшую концентрацию полезных эфирных масел. Собранные веточки обязательно перебирают, удаляя поврежденные или пожелтевшие листья, после чего тщательно промывают в холодной воде от пыли и грязи.

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