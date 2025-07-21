Как заготовить мяту на зиму, чтобы она сохранила свой вкус и аромат: два лучших способа

Как правильно заготовить мяту на зиму / © www.freepik.com/free-photo

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Мята — это одна из самых популярных ароматных трав, которая не только радует своим приятным вкусом, но и приносит немалую пользу нашему здоровью. Она успокаивает нервную систему, укрепляет иммунитет и оказывает положительное влияние на пищеварение. Если вы выращиваете мяту на своем огороде или приобрели свежую на рынке, то самое время позаботиться о ее заготовке на зиму. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Добрые Новости», как заготовить мяту, чтобы максимально сохранить ее аромат и пользу.

Когда лучше собирать мяту для сушки

Лучшее время для заготовки мяты — это период активного цветения, то есть с середины июля до середины августа. Именно в этот момент в листьях растения накапливается больше всего эфирных масел и полезных веществ. Если собрать мяту до появления бутонов, ее лечебные свойства будут сильнее всего.

Как заготовить мяту на зиму: два простых способа сохранить аромат, вкус и пользу

Способ №1: классическая сушка. Это самый простой и популярный метод, вот как правильно это делать. Срезанную зелень можно сушить как со стеблями, так и без них. Если сушите со стеблями, сформуйте небольшие пучки и подвесьте их в сухом, хорошо проветриваемом помещении, подальше от прямых солнечных лучей. Если листья будете сушить отдельно, разложите его тонким слоем на ткани или решетке. Когда будете заваривать чай, стебли лучше убрать, потому что они могут придавать напитку ненужную горечь.

Способ №2: ферментированная мята. Этот способ заготовки позволяет получить более насыщенный вкус и сохранить максимум нужных веществ. Сначала нужно подморозить листья. Поместите листики в пакет и положите в морозилку на 5 часов. После этого извлеките мяту и измельчите ножом или мясорубкой. Получившуюся зеленую массу надо разложить тонким слоем между двумя листами пергамента. Сверху на заготовленную мяту необходимо положить пресс, можно использовать миску с водой или толстую книгу. Через 2–3 дня появится характерный аромат с древесными нотками, что означает, что ферментация завершена. Такую мяту лучше хранить в герметичной емкости в холодильнике. Этот способ заготовки не только сохраняет всю пользу мяты, но и в разы усиливает ее вкус.