Как загустить суп или рагу без муки: ингредиенты, с которыми блюда получаются вкуснее

Как загустить суп или рагу без муки — эксперты поделились 5 способами / © Freepik

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Как загустить суп или овощное рагу, не превращая блюдо в тяжёлую мучную массу с комочками? Наши бабушки знали немало секретов для создания идеальной наваристой текстуры — от традиционного пассирования до использования картофеля, хлеба или круп.

Главное правило здесь простое: метод должен идеально подходить к конкретному блюду, ведь нежный сливочный суп требует совсем другого подхода, чем насыщенное тёмное рагу.

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Венгерское издание Meglepetes поделилось самыми эффективными способами загущения блюд, которые помогут добиться нужной густоты.

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Классический способ — мучная заправка

Ранташ — традиционная венгерская заправка из муки, которую добавляют в супы, тушеные блюда, вареники или овощи для улучшения вкуса, густоты и аромата. Принцип приготовления прост: нужно нагреть жир и муку вместе. Также можно использовать растительное или сливочное масло.

Для четырёх порций обычно берут по три столовые ложки сливочного масла или растительного масла и муки, которые по желанию дополняют чесноком или паприкой.

Смесь постоянно помешивают, чтобы избежать образования комочков и пригорания, разбавляют небольшим количеством холодной воды или бульона и добавляют в блюдо. После закипания блюдо варят ещё 10–20 минут, чтобы полностью устранить привкус сырой муки.

Как сделать суп гуще без муки

Многие отказываются от муки из-за индивидуальной чувствительности или риска образования комочков, поэтому отличной альтернативой является загущение блюда с помощью его собственных ингредиентов.

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Самый простой способ — отложить часть вареного картофеля, овощей или бобовых вместе с бульоном, измельчить в блендере до однородной консистенции и вернуть в кастрюлю. Для супов и рагу такую массу можно дополнительно измельчить со сметаной, чесноком, луком или лимонным соком.

Для фасоли, чечевицы или гороха подойдет и такой способ: в конце приготовления достаточно слегка размять часть бобовых толкушкой прямо в кастрюле.

Главное преимущество этого подхода — сохранение естественного вкуса блюда, что идеально подходит для любых овощных и бобовых супов.

Суп можно загустить с помощью крахмала

Альтернативой пшеничной муке является кукурузный крахмал, который прекрасно улучшает текстуру, не придавая при этом блюду лишнего привкуса. Правда, его нельзя сыпать непосредственно в горячее блюдо — сначала порошок следует тщательно размешать с холодной водой до однородности и только потом вливать в суп.

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С крахмалом важно не переборщить, иначе блюдо получится слишком густым. Поскольку он изменяет привычный вкус блюд, его лучше использовать для насыщенных овощных или бобовых супов, а также это идеальный вариант для тех, кто из-за чувствительности или диеты избегает глютена.

Загущение супа хлебом и овсяными хлопьями

Для загущения блюд отлично подходит мелко раскрошенный сухой хлеб. Черствый хлеб, приготовленный на закваске, лучше всего подходит к темным и сытным блюдам, ведь он не только придает нужную густоту, но и обогащает цвет и вкус. Кроме того, корочкой удобно собирать излишки жира с поверхности бульона.

В качестве альтернативных загустителей можно использовать крупы: овсянку, перловку, рис или гречку. Их сначала отваривают, разминают в пюре, а затем добавляют в кастрюлю. Выбирать ингредиент стоит под конкретное блюдо — например, в нежных овощных или сливочных супах рис, картофель или овсянка сочетаются гораздо гармоничнее, чем хлебные крошки.

Оригинальный метод с использованием яиц и сливок

Загущение яичным желтком и сливками — классический кулинарный прием, который прекрасно подходит к шпинату или щавелю. Такую технику применяют уже после снятия кастрюли с огня, ведь повторный нагрев блюда может привести к сворачиванию белка.

Поскольку сырые яйца требуют особого внимания с точки зрения пищевой безопасности, важно соблюдать температурный режим: блюдо должно прогреться как минимум до 75 градусов в течение двух минут. Для этого после добавления яичной смеси блюдо оставляют постоять под крышкой несколько минут перед подачей, чтобы яйцо прошло необходимую термическую обработку.

Какой метод выбрать

Универсального способа загущения не существует, ведь каждое блюдо требует своего подхода. Для классических супов и рагу отлично подходит традиционное пассирование муки, если нет диетических ограничений. Для более лёгкой текстуры лучше использовать пюре из овощей, которые уже входят в состав блюда, а для крем-супов отлично подойдут картофель или рис.

Если же нужен быстрый результат, всегда поможет кукурузный крахмал, заранее разведённый в холодной воде. Главный урок традиционной кухни заключается не в слепом копировании старинных рецептов, а в гибкости: следует подбирать загуститель под конкретное блюдо, а не подстраивать блюдо под один привычный ингредиент.

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