Как заинтересовать ребенка читать: 12 уловок, которые точно сработают

Как сделать чтение интересным для детей

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Ученые со всего мира давно доказали, что чтение имеет множество пользы для человека, оно не только улучшает память и развивает фантазию, но часто помогает снять стресс и отвлечься от рутины. Однако научить ребенка читать и привить любовь к чтению — это совершенно разные вещи. Конечно, в нежелании ребенка читать можно обвинить гаджеты, интернет, онлайн-обучение и отсутствие современных книг для детей и подростков. Но вместо того, чтобы возражать или принимать это как данность, следует разобраться в ситуации и найти правильные решения. В то время, когда электронные технологии окружают нас на каждом шагу, эксперты поделились методами, как привлечь детей к литературе помогут простые игровые методы и родительская хитрость.

1. Собственный пример и изменение семейных приоритетов

Если ребенок будет видеть, что вы искренне заинтересованы книгами, он тоже захочет узнать, чем именно вас так привлекает чтение. Дети стремятся подражать взрослым, делать то, что делают родители, а еще больше им нравится делать это вместе с ними. Если в свое время вы просто дали малышу планшет и показали, как играть в игры, он искренне не понимает, почему должен заниматься чем-нибудь другим.

Чтобы исправить ситуацию, покажите ребенку новый способ проводить время, читайте при нем, относитесь к книгам бережно, демонстрируйте, насколько вы увлечены сюжетом и обсуждайте прочитанное с другими членами семьи.

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Шумно сожалейте о том, что вынуждены прервать чтение на самом интересном месте, создавая интригу. Литературный мир во всем его разнообразии точно не оставит малыша равнодушным, если он будет видеть ваш искренний интерес.

2. Интерактивное чтение вслух и игра голосом

Чтение вслух — это первый этап вовлечения ребенка в процесс, который создает особую атмосферу безопасности и позволяет погрузиться в удивительные миры. Этот совет имеет наибольшую ценность, если ваш малыш — дошкольник или первоклассник. Засыпая под голос родного человека, ребенок чувствует себя защищенным, охотно учит буквы и быстро осваивает навык чтения.

Книги наполнены массой разных интересных персонажей и образов, поэтому при чтении важно проявлять фантазию и использовать смешные голоса, менять интонацию, демонстрировать, как ухаживает филин, завывает волк или шумит лес. Вариации голоса привлекают ребенка к сюжету гораздо больше, чем монотонное произнесение даже самой увлекательной истории.

Для малышей, которые еще не умеют читать самостоятельно, существует важный обучающий лайфхак, проводите пальцем по странице, указывая на озвучиваемые в этот момент слова. Это поможет ребенку с детства сопоставлять визуальный вид слова с его звучанием, что значительно ускорит процесс обучения.

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Когда ребенок начнет вскользь читать сам, не стоит думать, что миссия закончилась и процесс можно делегировать школе. Важно не упустить момент, когда ребенку станут неинтересные старые книги, иначе он просто вернется к телефону.

3. Чтение перед сном как привилегия

Прекрасным стимулом для вечернего чтения является разрешение ложиться спать немного позже, если это дополнительное время ребенок использует исключительно для знакомства с книгой. Многие дети, которые вечером еще имеют много энергии и не хотят идти в постель, заинтересуются таким предложением. В общем, чтение перед сном — это полезная практика, которая имеет множество преимуществ как для детей, так и для взрослых.

Главное — никогда не делать понятия чтение и наказание синонимами, поскольку это вызывает сильную волну протеста. Действуйте осторожно, избегайте фраз типа: «не будешь читать — заберу телефон» или «пока не прочтешь книгу, не получишь новую игру». Используйте хитрость с искусственным ограничением, после покупки новой книги сделайте вид, что читать ее можно только после того, как ребенок изучит уроки, уберет в комнате или выгуляет собаку. Ребёнок должен четко усвоить, что чтение — это не повинность или наказание, а преференция и особое право.

4. Создание интриги через экранизации и спойлеры

Сочетание книг и кинематографа является очень эффективным инструментом. Предложите ребенку почитать книгу перед просмотром ее экранизации — от Винни Пуха до Гарри Поттера. Объясните, что бумажная история всегда полнее, подробнее и ярче, чем фильм, снятый по ее мотивам. После просмотра обязательно завершайте знакомство с историей совместного обсуждения и сравнения обеих версий.

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Этот метод отлично работает и в формате опережения. Можно предложить ребенку прочесть книгу, экранизация которой только планируется к выходу на экраны (например, вскоре появится на Netflix). Скажите ребенку, что прочитав произведение первым, он будет знать все спойлеры и сюжетные повороты заранее, благодаря чему сможет утереть нос друзьям и чувствовать себя настоящим экспертом, что дети очень любят.

5. Свобода выбора литературы и расширение границ

Позвольте детям самостоятельно выбирать книги для своей полки, не навязывая им собственные вкусы. Пусть у них есть свободный доступ к домашней библиотеке и знают, что всегда могут выбрать книгу к текущему настроению. Следите за тем, чтобы ассортимент постоянно пополнялся новыми историями в соответствии с возрастом и интересами ребенка. Если малыш обожает произведения о котике — гарантируйте ему широкий выбор именно таких историй.

Ошибкой многих родителей является принуждение читать только классику XIX века для развития, от которой ребенок просто засыпает. Вместо этого покупайте современное фэнтези, детективы и приключения — то, что затягивает динамичным сюжетом. Не гнушайтесь комиксами и графическими романами, ведь это также полноценная литература. От комиксов подростку легко перейти к манге, а от нее к легким романам. Даже серьезные произведения, такие как Персеполис или Маус, существуют в картинках и прекрасно развивают воображение. Ориентируйтесь на литературу с понятными для читателя героями, ведь ребенку интересно отождествлять себя с современниками.

6. Книга как лучший подарок и создание ценности

Полностью откажитесь от поощрения или вознаграждения детей за какие-либо достижения очередными игрушками или конфетами. Вместо этого отдайте предпочтение книгам, делая их главным материальным поощрением в семье.

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При подготовке к школе, приобретая форму или канцелярию, сделайте совместное «незапланированное» мероприятие в книжный магазин. Остановитесь у изданий, соответствующих возрасту ребенка. Если будущего книголюба что-то привлекло, не мешайте и не навязывайте свое мнение. Если ребенок просит купить конкретное издание, не показывайте излишней радости. Напротив, создайте искусственную ценность вещи, делайте вид, что думаете над покупкой, пожалуйтесь на высокую стоимость книги. Пусть новый владелец после кассы сам несет свою покупку домой, так он будет чувствовать ее важность и собственную ответственность.

7. Разумное ограничение гаджетов и тактика рекламы

Книги значительно влияют на развитие воображения и мышления, чем телевидение, поэтому время пребывания ребенка за экраном телевизора или компьютера следует разумно ограничить. Вместо монитора подготовьте ряд интересных изданий, которые подходят ребенку по возрасту. Впоследствии проведение свободного времени по книге станет естественной привычкой.

В борьбе за внимание ребенка можно использовать приём навязчивой контекстной рекламы. Подбирайте литературу, прямо отвечающую на текущие вопросы ребенка или касается ее хобби, и просто раскладывайте эти книги в разных комнатах по квартире на видных местах. Рано или поздно этот трюк сработает, и ребенок полистает оставленную под рукой яркую обложку.

8. Традиция посещения библиотек

Регулярно берите малыша с собой в библиотеку. Это позволит ребенку с детства погружаться в волшебную, особую атмосферу книжного мира, чувствовать запах бумаги и видеть большое количество единомышленников. Чтение книг, взятых в библиотеке, и необходимость вовремя и бережно их возвращать — это замечательная семейная традиция, дисциплинирующая и вовлекающая в культуру чтения.

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9. Использование аудиокниг в пути

Слушайте аудиокниги вместе с ребенком во время поездок в автомобиле или поезде или во время обычных ежедневных прогулок. Это хорошая возможность провести время с максимальной пользой, узнать что-то новое и увлечься сюжетом в ситуациях, когда не обязательно сидеть на одном месте с бумажным изданием в руках. Аудиоформат отлично развивает восприятие информации на слух и может стать мостиком к печатному тексту.

10. Искренний интерес взрослых, обсуждение и совместные представления

Детям всегда хочется поделиться своими достижениями и мыслями с родителями. Учите ребенка не просто проходить страницу за страницей, но и осознавать, анализировать и эмоционально проживать прочитанное. На первом этапе не включайтесь в обсуждение слишком активно — дайте юному читателю выговориться, самостоятельно обозначить свое отношение к персонажам. Если он спрашивает, чем все закончится, найдите предлог избежать прямого ответа и попросите всех членов семьи поступить так же, чтобы сохранить тайну. Втягивайте ребенка в сюжет, спрашивая, как бы он сам поступил на месте главного героя, и никогда не выказывайте недовольства, если его ответы вам не нравятся.

Для закрепления интереса можно ходить вместе в читательские клубы, устраивать обсуждение дома с привлечением друзей ребенка или играть в шпиона, украдкой подглядывая в его книгу. Многие психологи советуют практиковать домашние мини-спектакли по ролям. Но этот метод сработает только тогда, когда взрослые отнесутся к постановке с абсолютным и искренним интересом, начнут строить декорации из подручных материалов, спорить о решениях режиссера, готовить костюмы или даже покупать новое платье для героини. Любая фальшь со стороны взрослых обернется провалом.

11. Совместное чтение по ролям и очередность

Хорошей практикой совместного времяпровождения является чтение друг другу поочередно. Можно распределить текст так, вы читаете за автора или рассказчика, а ребенок — за своего любимого героя. Делайте театральные паузы на самых интересных местах или ссылайтесь на внезапную занятость на кухне, прося ребенка дочитать главу самостоятельно, а затем прийти и рассказать вам, чем кончилась важная битва или разговор.

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Вспомните вместе, какие книги вы читали ребенку, когда он был совсем маленьким, покажите их, если они сохранились. Расскажите, как она реагировала, кого из персонажей боялась, кто вызвал симпатию. Совместный смех над прошлыми детскими страхами и тактильный контакт с первыми книгами стимулируют ребенка снова взять литературу в руки.

12. Психологический прием «запретного плода» и технологии в союзниках

Если ребенок полностью гаджетозависим и заставлять его бесполезно, можно использовать метод психологической инверсии. Оставьте яркую книгу на видном месте — именно там, где ребенок обычно привык брать свой планшет. При этом строго-настрого запретите ее трогать, сказав: «Это книга не для тебя, она для взрослых, здесь все слишком сложно». Запретный плод всегда сладок, поэтому ребенок обязательно откроет его из чистого любопытства, чтобы узнать, что же от него скрывают. Этот прием показывает отличные результаты в работе с детьми младше 12 лет.

Если победить интернет и цифровые устройства не удается, возьмите их в союзники. Не ругайте ребенка, если он категорически отвергает бумажные страницы, но читает с экрана. Электронная книга — это тоже книга, ведь важно само содержание, а не носитель информации. Покажите ребенку специализированные социальные сети, к примеру, Goodreads. Этот цифровой читательский дневник позволяет фиксировать прочитанные произведения, общаться со сверстниками со всего мира, делиться рецензиями, а в конце года получать красивую и наглядную инфографику своих достижений.

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