Как законно заготовлять дрова в 2025 году самостоятельно: где разрешено рубить самосев

Дрова все еще остаются ключевым источником тепла для украинцев, в частности, в сельских районах и частных домах, где многие используют печное отопление. Поэтому многие ищут способы снизить затраты на твердотопливные ресурсы.

Нельзя просто так отправиться в лес и начать рубить деревья. Однако некоторые граждане имеют право самостоятельно заготавливать дрова в рамках законодательства.

Информацию о том, где украинцы могут законно вырубать древесные деревья в марте 2025 года, можно найти в Земельном кодексе Украины.

Где украинцы могут рубить самосев для дров

Согласно действующему законодательству, все леса Украины являются частью лесного фонда и подлежат государственной охране. Это означает, что вырубка деревьев на землях, принадлежащих сельским советам или рядом с дорогами и полями, запрещена без соответствующего разрешения. Для того чтобы вырубить деревья на таких участках, нужно:

получить разрешение от местного совета;

если участок находится вне населенного пункта — получить разрешение от райгосадминистрации.

В то же время существует исключение для владельцев земельных паев. Если деревья растут на вашей земле, предназначенной для сельскохозяйственного использования, вы можете рубить их без специального разрешения.

Однако важно помнить, что владельцы паев должны поддерживать землю в надлежащем состоянии, что включает очистку от деревьев. Если участок зарастает лесом, то это может быть квалифицировано как нарушение, за которое предусмотрено административное наказание.

Также нужно точно найти границы собственного участка. Есть случаи, когда люди случайно или намеренно вырубают деревья на чужих землях, поэтому важно знать границы своего имущества, чтобы избежать конфликтов с соседями.

После вырубки дров владельцы земельных паев обязаны утилизировать остатки древесины в соответствии с "Правилами пожарной безопасности в лесах Украины". Ветви и кустарники можно сжигать, но только в безопасный период, когда это не создает пожарной опасности.

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