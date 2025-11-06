- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 2 мин
Как закрасить седину надолго, если тон быстро смывается: секреты опытных парикмахеров
Если седые волосы совсем не держат цвет и быстро проявляются снова, во время окрашивания следует придерживаться этих простых рекомендаций от профессионалов.
Многие женщины сталкиваются с проблемой: седые волосы уже через несколько дней после окрашивания снова заметны. Это может портить общий образ, настроение и заставлять чаще посещать парикмахера. На самом деле проблема не в краске, нужно правильно готовить волосы, выбирать оттенок и наносить окрасочную смесь. Профессиональные стилисты делятся проверенными способами, которые помогут надежно и надолго закрасить седину.
Как правильно красить седину, чтобы оттенок долго не смывался: пошаговая инструкция
Подготовьте волосы к покраске. Седина имеет более плотную структуру и хуже впитывает пигмент. За день-два до окрашивания произведите глубокую очистку шампунем, чтобы удалить остатки средств и кожного жира. Полезно также нанести питательную маску или масло, чтобы волосы стали эластичными и лучше принимали цвет.
Используйте краску со смешанным тоном. Профессионалы советуют сочетать натуральный тон, например, 6.0 или 7.0 с желаемым оттенком — 6.3, 7.13 и т.д. Натуральная база помогает лучше зафиксировать пигмент в структуре волос. Если седина занимает более 50% от общей массы волос, соотношение должно быть 1:1 — половина натурального тона и половина желаемого.
Увеличьте время выдержки краски. Седые волосы окрашивают на 10 минут длиннее, чем обычные. Это не вредит волосам, но позволяет пигменту лучше закрепиться. Главное, не превышайте рекомендуемый максимум, указанный в инструкции.
Используйте специальный активатор или предварительное увлажнение. Некоторые парикмахеры советуют перед покраской нанести на сухие седые волосы немного теплой воды и бальзама — это размягчает кутикулу и помогает цвету проникнуть глубже. Также существуют активаторы для седых волос, которые можно найти в профессиональных линейках красок.
Выбирайте правильные оттенки и ухаживайте за цветом. Холодные пепельные тона быстрее вымываются, а теплые держатся гораздо дольше. Для стойкого эффекта парикмахеры советуют окрашивать волосы в бежевые, карамельные или медные оттенки. После окрашивания используйте шампуни без сульфатов и раз в неделю — восстановительную маску для окрашенных волос.