Как закрасить седину надолго, если тон быстро смывается: секреты опытных парикмахеров

Многие женщины сталкиваются с проблемой: седые волосы уже через несколько дней после окрашивания снова заметны. Это может портить общий образ, настроение и заставлять чаще посещать парикмахера. На самом деле проблема не в краске, нужно правильно готовить волосы, выбирать оттенок и наносить окрасочную смесь. Профессиональные стилисты делятся проверенными способами, которые помогут надежно и надолго закрасить седину.

Подготовьте волосы к покраске. Седина имеет более плотную структуру и хуже впитывает пигмент. За день-два до окрашивания произведите глубокую очистку шампунем, чтобы удалить остатки средств и кожного жира. Полезно также нанести питательную маску или масло, чтобы волосы стали эластичными и лучше принимали цвет.

Используйте краску со смешанным тоном. Профессионалы советуют сочетать натуральный тон, например, 6.0 или 7.0 с желаемым оттенком — 6.3, 7.13 и т.д. Натуральная база помогает лучше зафиксировать пигмент в структуре волос. Если седина занимает более 50% от общей массы волос, соотношение должно быть 1:1 — половина натурального тона и половина желаемого.

Увеличьте время выдержки краски. Седые волосы окрашивают на 10 минут длиннее, чем обычные. Это не вредит волосам, но позволяет пигменту лучше закрепиться. Главное, не превышайте рекомендуемый максимум, указанный в инструкции.

Используйте специальный активатор или предварительное увлажнение. Некоторые парикмахеры советуют перед покраской нанести на сухие седые волосы немного теплой воды и бальзама — это размягчает кутикулу и помогает цвету проникнуть глубже. Также существуют активаторы для седых волос, которые можно найти в профессиональных линейках красок.