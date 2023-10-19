Как закрасить седину с помощью отвара аптечной травы: одно средство – 6 разных цветов

Седые волосы – это проблема для многих людей, которая приходит с возрастом. Для кого-то это нормально, мужчины, например, не очень озабочены этим вопросом. А для женщин это довольно нежелательное явление, поэтому они как можно быстрее пытаются ее замаскировать. Закрасить седину можно не только специальными красками, которые на седых волосах довольно быстро смываются. Еще существует несколько народных средств, которые справятся с проблемой седины и будут держаться гораздо дольше. А волосы после таких средств станут живыми, крепкими и ухоженными.

Раньше мы писали, какой цвет волос реально омолаживает женщин после 50-ти.

Как закрасить седину дома

Есть несколько подручных средств, которые справятся с сединой и не повредят ваши пряди. Наоборот, волосы станут крепкими и здоровыми. Это:

басма или хна;

молотый или зерновой кофе;

аптечная ромашка;

корень ревеня;

отвар шелухи репчатого лука;

грецкий орех.

Как закрасить седину отваром из трав

Такой отвар подходит для тех, кто хочет иметь натуральный цвет волос карамельного оттенка. В этом случае можно использовать ромашку. Нужно взять один стакан ромашки и заварить его в 500 г воды. Дайте настояться отвару несколько часов, после этого добавьте две столовые ложки глицерина и все тщательно перемешайте.

Приготовленную смесь для окрашивания волос нужно нанести на пряди, затем покрыть голову пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом. Оставляем смесь на один час, после чего нужно тщательно вымыть голову шампунем и хорошо прополоскать локоны.

Для русых волос лучше подходит корень ревеня. Его можно приобрести либо в аптеке, либо на рынке. Две столовые ложки корня заливаем водой, затем необходимо вскипятить смесь, отставить и дать остыть. Этой смесью красим седину по тому же принципу, что и ромашкой.

Как закрасить седину хной дома

Хна и басма – очень бюджетный вариант для окрашивания седины, еще и безопасный. С такой натуральной краской можно не переживать за свои локоны: они не будут выпадать и не будут ломаться.

Прежде чем использовать эту природную краску, нужно на кожу, куда может попасть хна, нанести крем или масло. Поскольку после использования краски могут остаться синие пятна, очень трудно вытираются.

Чтобы покраситься хной, нужно сварить из нее кашу. Вам понадобится молоко и хна, все это нужно перемешать в жидкую кашу и оставить на 2 часа под крышкой. Тем, у кого жирные волосы, лучше воспользоваться обычной водой вместо молока, поскольку они имеют в своем составе жиры.

Эту кашицу необходимо нанести на седые волосы, затем укутать их полиэтиленовой шапочкой или пакетом. Голову нужно обмотать полотенцем и держать краску 4-5 часов, чтобы краска хорошо взялась на седых прядях. После этого следует тщательно вымыть голову шампунем. Очень важно помнить: после такой покраски несколько дней нельзя пользоваться феном, плойкой или утюгом для волос.

Хну можно сочетать с разнообразными добавками, тогда вы получите разные оттенки волос.

Темный рыжий оттенок – хна и корица.

– хна и корица. Светлый рыжий оттенок – хна и имбирь или петрушка.

– хна и имбирь или петрушка. Спелая слива – хна и сушеные ягоды бузины, которые можно приобрести в аптеке.

– хна и сушеные ягоды бузины, которые можно приобрести в аптеке. Золотая пшеница – хна и отвар ромашки или одуванчика, еще немного куркумы.

– хна и отвар ромашки или одуванчика, еще немного куркумы. Желто-красный оттенок – хна и отвар луковой шелухи.

– хна и отвар луковой шелухи. Шоколадный оттенок – хна и натуральный молотый кофе или дубовая кора.

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