Как закрыть кредиты и сохранить финансовую стабильность: 5 гениальных решений

Британская ассистентка врача смогла почти полностью преодолеть долг в 20 000 фунтов стерлингов, накопившийся из-за неудачной инвестиции в недвижимость. В течение трех лет она работала по 60 часов в неделю на двух работах, страдая бессонницей и тревогами. Сегодня ее семья вернулась к нормальной жизни, оставив для выплаты всего несколько тысяч ссуды. Однако, как ей это удалось?

Об этом пишет Daily mail.

По словам женщины, финансовая ловушка закрылась после того, как они с мужем купили дом под ремонт. Но год спустя вынуждены были продать его с убытком. Семья оказалась в новом доме с ипотекой в 1275 фунтов и огромными долгами по кредитным картам.

«Я не хотела, чтобы мои дети страдали из-за наших долгов», — объяснила женщина.

Пять шагов, которые помогли семье выйти из кризиса.

Сейчас семье осталось выплатить всего несколько тысяч фунтов, а главная героиня уже смогла уволиться со второй работы. Она выделила пять ключевых шагов, которые помогли семье вернуть финансовую стабильность.

Первым шагом стала «криминалистическая» проверка всех расходов. Женщина проанализировала банковские счета за последние годы, отменила забытые платные подписки и обнаружила скрытые расходы по ненужным пустякам. Это позволило составить строгий бюджет, где каждая копейка была учтена еще до начала месяца.

Второй совет касается полного переосмысления покупки продуктов. Вместо хаотических походов в магазины, она перешла на недельную планировку меню и использование карт лояльности, таких как Tesco Clubcard. Женщина начала готовить большие порции, чтобы использовать остатки еды для обедов на работе, и строго-настрого запретила себе импульсивные покупки.

Третий метод — активное использование дисконтных систем и бесплатного досуга. Благодаря карте NHS Blue Light для медиков и накопленным баллам лояльности, летние каникулы для двоих детей обошлись семье всего в 200 фунтов. Вместо дорогих развлечений семья выбирала бесплатные музеи, парки и местные пляжи, заменяя кафе домашними пикниками.

Четвертый шаг помог существенно сэкономить на одежде для быстрорастущих детей. Героиня начала пользоваться приложением Vinted, где покупала почти новые вещи или товары с пометкой «BNWT» (совершенно новые с бирками) по символической цене. Это позволило одевать детей качественно, тратя на это считанные фунты вместо десятков.

Пятая и важнейшая стратегия — использование метода «снежного шара». Суть состоит в первоочередном полном погашении наименьшего долга (например, PayPal или Klarna). После закрытия каждого малого займа освободившиеся деньги направлялись на следующий, больший кредит. Это создавало психологическую мотивацию и помогало устранять источники стресса один за другим.

Благодаря этим методам семья смогла вырваться из цикла выплат. Женщина отмечает, что теперь они могут сэкономить и откладывать средства на приятные вещи.

«Самое главное, что я больше не лежу без сна от волнения и болезни», — подытожила она свой опыт.

