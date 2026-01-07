Как закрыть кредиты и откладывать деньги: проверенная методика от матери двоих детей

Деньги / © Credits

Учительница из Глазго, оказавшаяся на грани банкротства из-за скрытых долгов в 15 000 фунтов, стала звездой TikTok. Она разделилась собственной методикой финансового оздоровления. Эми, мать двоих детей, смогла за год не только полностью выплатить кредиты, но и сформировать финансовую подушку в размере 8 000 фунтов.

Об этом сообщает Daily Mail.

История женщины началась с ночного осознания, что ее жизнь — это «карточный домик», который держится на постоянных переводах баланса между шестью кредитными картами. Основным источником долгов стали не большие покупки, а незаметные ежедневные расходы и отсутствие бюджетирования.

Для выхода из кризиса Эми разработала систему из семи ключевых шагов:

Жесткая структура 60/10/30. Женщина направляет 60% дохода на базовые нужды (ипотека, счета), 10% — на развлечения, а 30% — на долги и сбережения.

Просмотр мелких привычек. Подсчет расходов на ежедневный кофе показал потерю 8000 фунтов за 9 лет, что вынудило женщину отказаться от импульсивных мелких покупок.

Распределение средств по целевым счетам. Деньги на продукты, счета и развлечения хранятся на различных цифровых «банках», что предотвращает перелимит.

Переход на онлайн-закупку продуктов. Это позволило сократить еженедельные расходы на еду с 230 до 120 фунтов благодаря отсутствию соблазнов на полках.

Тройной финансовый аудит. Эми проверяет состояние счетов трижды в месяц (после зарплаты, внутри и в конце), чтобы контролировать каждый цент.

Защита от «затрат из-за усталости». Планирование меню и использование мультиварки помогли отказаться от дорогой готовой еды вечером после работы.

Дистанцирование детей от шопинга. Заказ товаров онлайн вместе с детьми убрал фактор «детского давления» в магазинах и ненужные расходы на кассах.

Сейчас Эми ведет блог @amylearnstosave, где за ее опытом следят более 25 тысяч подписчиков. Она подчеркивает, что главное не идеальные проценты, а наличие структуры, которая делает финансы видимыми.

