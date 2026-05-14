Как замачивать семена огурцов

Реклама

Опытные хозяева знают, чтобы получить хрустящий и обильный урожай огурцов, начинать нужно не с полива или подкормки, а с правильного «старта» для семян.

Подготовка семенного материала — это тот же фундамент, который определяет, насколько быстро появятся всходы и смогут ли они противостоять болезням. Рассказываем как правильно отобрать, обеззаразить и пробудить семена огурцов, чтобы каждый посеянный «хвостик» превратился в крепкое и здоровое растение.

Как подготовить, отобрать и обеззараживать семена огурцов

Перед тем как браться за воду, семена нужно просто рассмотреть. Выбирайте только самые крупные и пухлые семена. Если видите кривые, пустые или поврежденные — смело их выбрасывайте, потому что толку из них не будет, не стоит тратить место на грядке на слабые семена.

Реклама

На кожуре семян могут быть споры грибков, которые затем вызовут гниль корней. Чтобы этого не произошло, семена нужно «продезинфицировать». Самое простое — сделать раствор марганцовки (розового цвета) и подержать там семена 15 минут. Или взять обычную перекись водорода из аптеки и оставить семена в ней на 10 минут. Важный момент раствор должен быть теплым, примерно как летний дождь. После этого обязательно промойте семена чистой водой.

Если же вы купили семена, которые уже окрашены в зеленый или красный цвет, то с ними ничего делать не надо — они уже защищены.

Как замачивать семена огурцов

Замачивание помогает семенам быстрее «проснуться». Но помните, если вы замочили семена, его нужно сажать только в теплую землю, потому что в холодной они просто сгниют.

Сама процедура очень проста, возьмите пластиковую коробочку, положите на дно бумажную салфетку или ватный диск и смочите водой. Разложите семена, накройте сверху еще одной влажной салфеткой и оставьте так в сутки.

Реклама

Семена отечны и станут немного темнее — это знак, что они готовы.

Можно добавить в воду каплю стимулятора роста, но не используйте алоэ — огурцы его почему-то не любят.

Если хотите быть полностью уверены, что семена взойдет, его надо прорастить. Держите его во влажных салфетках в теплом месте день-два. Не используйте для этого марлю или вату, потому что маленькие корешки запутаются в нитях, и когда вы будете их доставать, они сломаются.

Как только увидите маленький белый «хвостик» — корешок — немедленно сажайте в землю. Только будьте осторожны, такие проростки очень нежны и нуждаются в постоянной влаге и тепле.

Реклама

Когда семена лучше не трогать

Запомните главное правило, если семена продавались в цветной глазури (гранулах), их нельзя замачивать. Эта оболочка — это и защита от болезней, и «витамины» для роста. Если вы положите такие семена в воду, вся защита просто смоется. Такие семена сажают только сухими прямо в землю, и уже там они постепенно размокаются во время полива.

Новости партнеров