Как замариновать чеснок: рецепты на зиму, по-корейски, в масле

Даже те, кто не любит чеснок за его острый вкус и не потребляет из-за специфического запаха, вряд ли откажется от домашнего маринованного чеснока. У маринованного чеснока исчезает жгучая острота, пропадает резкий запах, вкус становится пикантным, а текстура – хрустящей.

Замаринованный чеснок – это прежде всего вкусная закуска, которую можно есть саму по себе, а можно добавлять ко вторым блюдам, запекать с мясом, есть вместе с салом. Кроме того, как известно, даже при термической обработке чеснок сохраняет большую часть целебных свойств.

Как замариновать чеснок на зиму

На один кг чеснока потребуется:

1 л воды,

1,5 ст. л соли,

100 г сахара,

50 мл 9%-го уксуса,

зонтики укропа,

Приготовление маринованного чеснока

Удалите шелуху и разберите чеснок на зубчики.

Замочите на полчаса, час зубчики в прохладной воде.

Для маринада смешайте в воде соль и сахар, добавьте уксус.

Доведите маринад до кипения и снимите с огня.

В стерилизованные банки выложите укроп и зубчики чеснока. Залейте маринадом и кипятите банки в воде 5 минут.

Закройте банки и поставьте его в темное место.

Маринованный чеснок по-корейски, с соевым соусом

Приготовленный таким образом чеснок через соевый соус получает карамельный оттенок.

Для этого рецепта маринованного чеснока понадобится:

500 г чеснока,

для уксусного маринада: 160 мл уксуса, лучше если это будет рисовый, ст. ложка соли; 350 г воды.

для маринада из соевого маринада: соевый соус – 170 г, уксус – 60 мл, сахар – 3 ст. ложки, вода – 330 г.

Готовим чеснок по-корейски

Замочите зубчики в воде на 30 мин.

Залейте чеснок холодной кипяченой водой и оставьте на 3 часа. Слейте воду.

Готовим уксусный маринад – смешайте воду, уксус и соль. Мешайте, пока соль полностью не растворится.

Залейте чесночные зубчики уксусным маринадом. Маринад должен полностью покрыть зубчики. Накройте емкость крышкой и поставьте мариноваться при комнатной температуре в течение 5-7 дней.

Готовим соевый маринад. Смешайте соевый соус, уксус, сахар и кипяченую воду. Доведите смесь до закипания, после чего кипятите на медленном огне в течение 5 минут. Выключите огонь и дайте маринаду остыть.

Слейте уксусный маринад из банки с чесноком. Вместо этого залейте чеснок маринадом из соевого соуса, чтобы все зубчики были покрыты маринадом.

Закройте банку крышкой и оставьте мариноваться в течение 2 недель. Чем дольше будет мариноваться чеснок, тем вкуснее он будет. После этого чеснок лучше хранить в холодильнике.

Маринованный чеснок в масле на зиму.

Ингредиенты:

300 г чеснока,

2 шт. гвоздики,

10 г куркумы,

Масло растительное — 200 мл

Приготовление чеснока в растительном масле

Берем чистые небольшие баночки, добавим куркумы и гвоздики. Заполняем баночки чесноком.

Заливаем чеснок маслом, плотно закрываем крышкой.

Вот и все, чеснок в масле готов, храним в прохладном месте или в холодильнике.

Быстрый рецепт чеснока

Если не хочется долго ждать, можно сделать маринованный чеснок за пару дней.

Ингредиенты:

1 кг чеснока,

1 л воды,

5 ст. л сахара,

2 ст. л соли,

100 г уксуса,

3 лавровых листа,

3 гвоздики,

10 горошин перца.

Маринуем чеснок по-быстрому

Очищенный чеснок бланшируйте в воде 3 минуты, затем ополосните

Сложите в банки чеснок и пряности. Вскипятите воду с сахарной солью, влейте в чеснок, добавьте уксус и прокипятите минуту. Когда остынет маринад, накройте банки крышками и поставьте в холодильник на 3 дня.

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