Как замариновать чеснок: рецепты на зиму, по-корейски, в масле

Рецепты маринованного чеснока – как приготовить на зиму, быстро, по-корейски, в масле.
Даже те, кто не любит чеснок за его острый вкус и не потребляет из-за специфического запаха, вряд ли откажется от домашнего маринованного чеснока. У маринованного чеснока исчезает жгучая острота, пропадает резкий запах, вкус становится пикантным, а текстура – хрустящей.
Замаринованный чеснок – это прежде всего вкусная закуска, которую можно есть саму по себе, а можно добавлять ко вторым блюдам, запекать с мясом, есть вместе с салом. Кроме того, как известно, даже при термической обработке чеснок сохраняет большую часть целебных свойств.
Как замариновать чеснок на зиму
На один кг чеснока потребуется:
- 1 л воды,
- 1,5 ст. л соли,
- 100 г сахара,
- 50 мл 9%-го уксуса,
- зонтики укропа,
Приготовление маринованного чеснока
- Удалите шелуху и разберите чеснок на зубчики.
- Замочите на полчаса, час зубчики в прохладной воде.
- Для маринада смешайте в воде соль и сахар, добавьте уксус.
- Доведите маринад до кипения и снимите с огня.
- В стерилизованные банки выложите укроп и зубчики чеснока. Залейте маринадом и кипятите банки в воде 5 минут.
- Закройте банки и поставьте его в темное место.
Маринованный чеснок по-корейски, с соевым соусом
Приготовленный таким образом чеснок через соевый соус получает карамельный оттенок.
Для этого рецепта маринованного чеснока понадобится:
- 500 г чеснока,
- для уксусного маринада: 160 мл уксуса, лучше если это будет рисовый, ст. ложка соли; 350 г воды.
- для маринада из соевого маринада: соевый соус – 170 г, уксус – 60 мл, сахар – 3 ст. ложки, вода – 330 г.
Готовим чеснок по-корейски
- Замочите зубчики в воде на 30 мин.
- Залейте чеснок холодной кипяченой водой и оставьте на 3 часа. Слейте воду.
- Готовим уксусный маринад – смешайте воду, уксус и соль. Мешайте, пока соль полностью не растворится.
- Залейте чесночные зубчики уксусным маринадом. Маринад должен полностью покрыть зубчики. Накройте емкость крышкой и поставьте мариноваться при комнатной температуре в течение 5-7 дней.
- Готовим соевый маринад. Смешайте соевый соус, уксус, сахар и кипяченую воду. Доведите смесь до закипания, после чего кипятите на медленном огне в течение 5 минут. Выключите огонь и дайте маринаду остыть.
- Слейте уксусный маринад из банки с чесноком. Вместо этого залейте чеснок маринадом из соевого соуса, чтобы все зубчики были покрыты маринадом.
- Закройте банку крышкой и оставьте мариноваться в течение 2 недель. Чем дольше будет мариноваться чеснок, тем вкуснее он будет. После этого чеснок лучше хранить в холодильнике.
Маринованный чеснок в масле на зиму.
Ингредиенты:
- 300 г чеснока,
- 2 шт. гвоздики,
- 10 г куркумы,
- Масло растительное — 200 мл
Приготовление чеснока в растительном масле
- Берем чистые небольшие баночки, добавим куркумы и гвоздики. Заполняем баночки чесноком.
- Заливаем чеснок маслом, плотно закрываем крышкой.
- Вот и все, чеснок в масле готов, храним в прохладном месте или в холодильнике.
Быстрый рецепт чеснока
Если не хочется долго ждать, можно сделать маринованный чеснок за пару дней.
Ингредиенты:
- 1 кг чеснока,
- 1 л воды,
- 5 ст. л сахара,
- 2 ст. л соли,
- 100 г уксуса,
- 3 лавровых листа,
- 3 гвоздики,
- 10 горошин перца.
Маринуем чеснок по-быстрому
- Очищенный чеснок бланшируйте в воде 3 минуты, затем ополосните
- Сложите в банки чеснок и пряности. Вскипятите воду с сахарной солью, влейте в чеснок, добавьте уксус и прокипятите минуту. Когда остынет маринад, накройте банки крышками и поставьте в холодильник на 3 дня.
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