Как замариновать кабачки на зиму: рецепты вкусных салатов, которые оценит вся семья

Как замариновать кабачки на зиму / © Credits

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Сезон кабачков — самое время сделать домашние запасы на холодное время года. Кроме привычной икры и замороженных овощей из молодых плодов можно приготовить ароматные маринованные салаты. Они хорошо сочетаются с мясом, картофелем и кашами, а также могут стать самостоятельной закуской.

Для маринованных кабачков следует пользоваться проверенными рецептами с определенными пропорциями кислоты. О двух из них — рассказываем в материале ТСН.ua.

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Маринованные кабачки с луком — хрустящая закуска

Этот вариант напоминает популярные салаты в стиле «bread-and-butter»: овощи получаются ароматными, с приятным кисло-сладким вкусом. За основу берем проверенный рецепт маринованных кабачков с луком, горчичными семенами, сельдереем и куркумой. Оригинальная рецептура рассчитана примерно на 8-9 банок.

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Ингредиенты

16 чашек нарезанных молодых кабачков;

4 чашки тонко нарезанного лука;

½ чашки соли;

4 чашки белого уксуса с кислотностью 5%;

2 чашки сахара;

4 ст. л. семена горчицы;

2 ст. л. семена сельдерея;

2 ч. л. молотой куркумы.

Как приготовить

Кабачки и лук нарежьте тонкими ломтиками. Переведите овощи в большую емкость, залейте водой и добавьте соль. Оставьте примерно на два часа, после чего хорошо слейте жидкость. В отдельной кастрюле смешайте уксус, сахар, семена горчицы, семена сельдерея и куркуму. Доведите маринад до кипения. Добавьте кабачки с луком и варите около пяти минут. Овощи должны прогреться, но не превратиться в мягкую кашу. Горячую смесь разложите в подготовленные банки, оставляя около 1,3 см свободного пространства до предела. Важно, чтобы маринад покрывал овощи. Закройте банки крышками и обработайте в кипящей водяной бане.

Кабачковый салат с луком и специями

Если хочется не просто нарезанных овощей, а более густой закуски, обратите внимание на кабачковый релиш. Его можно подавать к мясу, сосискам, бутербродам или использовать как пикантную добавку к гарнирам.

Ингредиенты

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1,8 кг свежих кабачков;

½ чашки измельченного сладкого лука;

2 чашки яблочного уксуса с кислотностью 5%;

2 ¼ чашки сахара;

2 ч. л. семена сельдерея;

2 ч. л. куркумы;

4 ч. л. семена горчицы.

Приготовление

Кабачки хорошо промойте, обрежьте кончики и измельчите. Для более однородной смеси можно воспользоваться кухонным комбайном, хотя подойдет и обычная терка. Лук очистите и мелко нашинкуйте. В отдельной кастрюле смешайте уксус, сахар и специи. Доведите смесь до кипения, затем осторожно добавьте кабачки и лук. Проварите овощи около пяти минут, регулярно перемешивая. Горячий релеш разложите в банки, оставляя около 1,3 см свободного пространства. Протрите горлышки емкостей и закройте крышками. Обработайте в кипящей водяной бане в течение 15 минут.

Важные правила консервирования кабачков

Кабачки относятся к овощам с низкой кислотностью. Поэтому обычное консервирование нарезанных или кубифицированных плодов без дополнительного подкисления не считается безопасным методом.

Что особенно важно:

используйте свежие, плотные овощи без признаков порчи;

для маринада берите уксус с указанной кислотностью 5%, если его предусматривает рецепт;

не уменьшайте количество уксуса и не увеличивайте долю овощей по своему усмотрению;

соблюдайте указанный объем свободного пространства в банке;

используйте рекомендуемое время водяной бани;

не используйте остатки маринада, уже контактировавшего с овощами, для новой партии — после контакта с продуктами его кислотность меняется.

Какие кабачки лучше брать для маринования

Для салатов желательно выбирать молодые плоды с тонкой кожурой и небольшими семенами. Они лучше держат форму и имеют более нежную текстуру.

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Перезрелые большие кабачки тоже можно использовать для релиша или измельченных закусок, но для ломтиков лучше выбирать молодые и плотные овощи. Конкретно качество сырья в значимой степени описывает текстуру готовой консервации.

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