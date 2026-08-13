- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 243
- Время на прочтение
- 3 мин
Как замариновать кабачки на зиму: рецепты вкусных салатов, которые оценит вся семья
Кабачки на зиму можно не только замораживать.
Сезон кабачков — самое время сделать домашние запасы на холодное время года. Кроме привычной икры и замороженных овощей из молодых плодов можно приготовить ароматные маринованные салаты. Они хорошо сочетаются с мясом, картофелем и кашами, а также могут стать самостоятельной закуской.
Для маринованных кабачков следует пользоваться проверенными рецептами с определенными пропорциями кислоты. О двух из них — рассказываем в материале ТСН.ua.
Маринованные кабачки с луком — хрустящая закуска
Этот вариант напоминает популярные салаты в стиле «bread-and-butter»: овощи получаются ароматными, с приятным кисло-сладким вкусом. За основу берем проверенный рецепт маринованных кабачков с луком, горчичными семенами, сельдереем и куркумой. Оригинальная рецептура рассчитана примерно на 8-9 банок.
Ингредиенты
16 чашек нарезанных молодых кабачков;
4 чашки тонко нарезанного лука;
½ чашки соли;
4 чашки белого уксуса с кислотностью 5%;
2 чашки сахара;
4 ст. л. семена горчицы;
2 ст. л. семена сельдерея;
2 ч. л. молотой куркумы.
Как приготовить
Кабачки и лук нарежьте тонкими ломтиками. Переведите овощи в большую емкость, залейте водой и добавьте соль. Оставьте примерно на два часа, после чего хорошо слейте жидкость.
В отдельной кастрюле смешайте уксус, сахар, семена горчицы, семена сельдерея и куркуму. Доведите маринад до кипения.
Добавьте кабачки с луком и варите около пяти минут. Овощи должны прогреться, но не превратиться в мягкую кашу.
Горячую смесь разложите в подготовленные банки, оставляя около 1,3 см свободного пространства до предела. Важно, чтобы маринад покрывал овощи.
Закройте банки крышками и обработайте в кипящей водяной бане.
Кабачковый салат с луком и специями
Если хочется не просто нарезанных овощей, а более густой закуски, обратите внимание на кабачковый релиш. Его можно подавать к мясу, сосискам, бутербродам или использовать как пикантную добавку к гарнирам.
Ингредиенты
1,8 кг свежих кабачков;
½ чашки измельченного сладкого лука;
2 чашки яблочного уксуса с кислотностью 5%;
2 ¼ чашки сахара;
2 ч. л. семена сельдерея;
2 ч. л. куркумы;
4 ч. л. семена горчицы.
Приготовление
Кабачки хорошо промойте, обрежьте кончики и измельчите. Для более однородной смеси можно воспользоваться кухонным комбайном, хотя подойдет и обычная терка.
Лук очистите и мелко нашинкуйте.
В отдельной кастрюле смешайте уксус, сахар и специи. Доведите смесь до кипения, затем осторожно добавьте кабачки и лук.
Проварите овощи около пяти минут, регулярно перемешивая. Горячий релеш разложите в банки, оставляя около 1,3 см свободного пространства. Протрите горлышки емкостей и закройте крышками.
Обработайте в кипящей водяной бане в течение 15 минут.
Важные правила консервирования кабачков
Кабачки относятся к овощам с низкой кислотностью. Поэтому обычное консервирование нарезанных или кубифицированных плодов без дополнительного подкисления не считается безопасным методом.
Что особенно важно:
используйте свежие, плотные овощи без признаков порчи;
для маринада берите уксус с указанной кислотностью 5%, если его предусматривает рецепт;
не уменьшайте количество уксуса и не увеличивайте долю овощей по своему усмотрению;
соблюдайте указанный объем свободного пространства в банке;
используйте рекомендуемое время водяной бани;
не используйте остатки маринада, уже контактировавшего с овощами, для новой партии — после контакта с продуктами его кислотность меняется.
Какие кабачки лучше брать для маринования
Для салатов желательно выбирать молодые плоды с тонкой кожурой и небольшими семенами. Они лучше держат форму и имеют более нежную текстуру.
Перезрелые большие кабачки тоже можно использовать для релиша или измельченных закусок, но для ломтиков лучше выбирать молодые и плотные овощи. Конкретно качество сырья в значимой степени описывает текстуру готовой консервации.