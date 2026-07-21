Как заморозить алычу на зиму: лучшие способы сохранения витаминов

Как заморозить алычу

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Сезон щедрого урожая алычи всегда ставит перед садовниками вопрос о том, как лучше сохранить эти вкусные и полезные фрукты до следующей весны. Поскольку свежие плоды быстро перепевают и плохо лежат, замораживание становится идеальным вариантом для заготовки. Оно позволяет максимально сохранить витамины, природный вкус и аромат, чтобы зимой готовить ароматные компоты, пироги или десерты.

Подготовка алычи к замораживанию

Прежде чем приступать к любому из способов заготовки, плоды необходимо должным образом подготовить:

Для замораживания отбирают спелые, но упругие плоды без признаков гниения или повреждений.

Алич тщательно моют в холодной воде и обязательно дают ей полностью высокнуть на полотенце, чтобы на поверхности не оставалось лишней влаги.

В зависимости от выбранного рецепта плодоножки удаляют, а при необходимости фрукты разрезают пополам и вынимают косточки.

Способы заморозки алычи на зиму

Целые ягоды алычи с косточкой

Самым простым способом является замораживание алычи целым вместе с косточками. Для этого плоды промывают под проточной водой и тщательно сушат на бумажных или хлопчатобумажных полотенцах. Сразу же следует осмотреть плоды на наличие поврежденных или подгнивших экземпляров, поскольку в морозилку должны попасть только спелые, плотные и без вмятин плоды. Сухую алычу разлагают на ровной поверхности разделочной доски или поддона соответствующего размера и помещают в морозилку буквально на пару часов. В это время хватит, чтобы ягоды немного промерзли, после чего их можно переложить в герметичный пакет и поместить обратно в морозильную камеру. Замороженное алычу с косточкой используют для приготовления компотов.

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Как заморозить алычу без косточки

Предварительная подготовка алычи выполняется так же, как и в предыдущем способе, за исключением того, что перед помещением плодов в морозилку из них вынимают косточки. Для этого чистую ягоду разрезают острым ножом пополам и удаляют сердцевину. Половинки также предварительно промораживают, чтобы в дальнейшем получить рассыпчатую заморозку. Такую заготовку очень удобно использовать для выпечки или украшения для десертов, причем при использовании замороженной алычи в качестве сладкой начинки ее не нужно предварительно размораживать.

Алича с сахаром

В контейнер укладывают чистый пищевой пакет, внутрь которого плотным слоем укладывают алычу без косточек, одновременно пересыпая сахаром. Такую заготовку можно слегка утрамбовать, а сверху контейнер упаковывают краями пакета или закрывают крышкой. После того, как заготовка полностью замерзнет, ее можно будет вытащить из контейнера, плотно упаковать и отложить обратно в морозильный шкаф.

Пюре из алычи

Чтобы пюрировать алычу, ее сначала необходимо освободить от кожуры. Для этого плоды бланшируют в течение минуты в кипящей воде, сделав предварительно крестообразный надрез у основания, после чего можно легко удалить кожуру, а затем косточки. Очищенную фруктовую массу пробивают блендером до однородной консистенции, после чего разлагают в одноразовые пластиковые стаканчики, небольшие контейнеры или формы для заморозки льда. Стаканчики плотно запечатывают пищевой пленкой, контейнеры закрывают герметично, а пюре в формах для льда предварительно промораживают, после чего извлекают и перекладывают в отдельный пакет.

Алича с медом

Можно заморозить вкуснейший десерт, приготовленный из алычи с медом. Для начала из алычи делают пюре указанным выше способом, а затем в фруктовую массу добавляют несколько ложек жидкого меда (кристализованный продукт предварительно растапливают на водяной бане). Алич с медом порционно разлагают в контейнеры, плотно упаковывают и отправляют в морозилку.

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Как хранить и размораживать алычу

Срок хранения алычи в морозильнике составляет от 10 до 12 месяцев при температуре -16°C. Чтобы точно знать содержимое контейнера, тару перед помещением в камеру маркируют, а во избежание изменения вкусовых свойств продукта из-за насыщения посторонними запахами алыча необходимо герметично упаковывать. Размораживать продукт нужно медленно, сначала в основном отсеке холодильника на нижней полке, а затем при комнатной температуре.

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