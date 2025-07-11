Как заморозить кабачки, чтобы не превратились в кашу: 5 лучших способов

Рассказываем как правильно заморозить кабачки, чтобы они после размораживания были вкусными и не потеряли свою текстуру. Об этом пишет ресурс VSN.

Кружочки. Нарежьте кабачки на кружочки толщиной 1,5 см, окуните в кипящую воду на 2 минуты, затем сразу охладите в ледяной воде, опустив на 3 минуты. Обсушите салфеткой и заморозьте на подносе, чтобы не слиплись. Когда кабачки примерзнут, переложите их в пакет для последующего хранения. Такая заготовка подходит для запекания, жарки на сковороде и гриле.

Кубики для рагу, лечо и супов. Нарежьте кабачки на кубики и повторите процедуру бланширования и охлаждения, как в предыдущем способе. Замораживайте на подносе, а затем разложите по пакетам. Если у вас вакууматор, обязательно используйте его, тогда овощи не будут впитывать посторонние запахи морозилки и сохраняться значительно дольше. Полезный совет: не стоит заполнять пакеты до краев, оставьте немного пространства для расширения при замораживании.

Лодочки для фаршировки. Разрежьте молодые кабачки вдоль на две части, удалите мякоть ложкой. Каждую «лодочку» бланшируйте 1–2 минуты, затем быстро охладите, обсушите и заморозьте по отдельности или слоями с пергаментом. Замороженные таким образом кабачки не теряют свою форму даже после запекания, поэтому не следует пропускать этап бланширования.

Тертые кабачки для блинов и запеканок. Натрите кабачки на большой терке, тщательно отожмите сок руками или через марлю. Разложите порциями по пакетам. Перед приготовлением еще раз отожмите, чтобы избежать лишней влаги. Такая заготовка подходит для оладий, запеканок, рулетов и соусов. Не стоит добавлять специи или другие ингредиенты сразу, это значительно сократит срок хранения овощей.