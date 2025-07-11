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Как заморозить кабачки, чтобы не превратились в кашу: 5 лучших способов
Если просто положить кабачки в морозилку, после размораживания они превратятся в водянистое пюре. Однако существует пять эффективных методов замораживания, позволяющих сохранить овощи свежими, плотными и ароматными.
Рассказываем как правильно заморозить кабачки, чтобы они после размораживания были вкусными и не потеряли свою текстуру. Об этом пишет ресурс VSN.
Как заморозить кабачки, чтобы после размораживания не превратились в кашу
Кружочки. Нарежьте кабачки на кружочки толщиной 1,5 см, окуните в кипящую воду на 2 минуты, затем сразу охладите в ледяной воде, опустив на 3 минуты. Обсушите салфеткой и заморозьте на подносе, чтобы не слиплись. Когда кабачки примерзнут, переложите их в пакет для последующего хранения. Такая заготовка подходит для запекания, жарки на сковороде и гриле.
Кубики для рагу, лечо и супов. Нарежьте кабачки на кубики и повторите процедуру бланширования и охлаждения, как в предыдущем способе. Замораживайте на подносе, а затем разложите по пакетам. Если у вас вакууматор, обязательно используйте его, тогда овощи не будут впитывать посторонние запахи морозилки и сохраняться значительно дольше. Полезный совет: не стоит заполнять пакеты до краев, оставьте немного пространства для расширения при замораживании.
Лодочки для фаршировки. Разрежьте молодые кабачки вдоль на две части, удалите мякоть ложкой. Каждую «лодочку» бланшируйте 1–2 минуты, затем быстро охладите, обсушите и заморозьте по отдельности или слоями с пергаментом. Замороженные таким образом кабачки не теряют свою форму даже после запекания, поэтому не следует пропускать этап бланширования.
Тертые кабачки для блинов и запеканок. Натрите кабачки на большой терке, тщательно отожмите сок руками или через марлю. Разложите порциями по пакетам. Перед приготовлением еще раз отожмите, чтобы избежать лишней влаги. Такая заготовка подходит для оладий, запеканок, рулетов и соусов. Не стоит добавлять специи или другие ингредиенты сразу, это значительно сократит срок хранения овощей.
Замороженные кабачковые оладьи. Смешайте натертые кабачки с яйцом, солью и мукой, как на обычные оладьи. Выложите смесь порциями на пергамент или в формочки, подморозьте, а затем сложите в контейнеры и пакеты. Готовить можно замороженными, что удобно для быстрого завтрака или перекуса.
Полезные советы по замораживанию кабачков
Не замораживайте кабачки целыми, потому что они потеряют текстуру и вкус.
Обязательно обсушивайте кабачки после бланширования, ведь лишняя влага портит текстуру овощей.
Используйте датированные этикетки на пакетах: замороженные кабачки лучше употреблять до 6 месяцев.