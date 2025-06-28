Как заморозить клубнику на зиму и не испортить ягоду

Клубника полезна для здоровья / © Pixabay

Реклама

Сезон клубники подходит к концу. И если вы уже достаточно насытились свежими полезными ягодами, то пора задуматься и о заготовках на зиму.

Предлагаем вам несколько способов заготовки, благодаря которым сможете наслаждаться фруктами в холодное время.

Заморозить ягоды

Самый простой вариант — вымытые ягоды очистить от хвостиков и заморозить. Это легкий способ, позволяющий брать клубнику из контейнера небольшими порциями.

Реклама

Цукаты

Лакомство получается не только вкусным и полезным, но и красивым.

Вам понадобится: клубника, сахар (половина от веса ягод). Промойте ягоды водой. Когда клубника немного просохнет, кладете ее на дно кастрюли, пересыпая каждый слой ягод сахаром. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на день при температуре 20-25 градусов.

Затем достаньте ягоды из кастрюли. А в оставшийся сок добавьте еще стакан сахара и поставьте на огонь, доведите до кипения. После закипания сиропа снимите с огня и опустите в него клубнику на 5-7 минут. Затем извлеките ягоды и просушите их на решетке при температуре до консистенции изюма. Готовые цукаты храните в холодильнике в плотно закрытой банке.

Сушеная клубника

Этот способ заготовки позволяет сберечь максимальное количество полезных веществ. Сушеные ягоды могут использоваться для приготовления десертов, выпечки и для заваривания чая.

Реклама

Сколько хранится клубника в морозильнике

Клубника может храниться:

До 6 месяцев — с максимальным сохранением вкуса

До 8–10 месяцев — если использована вакуумная упаковка

Впоследствии она не испортится, но может стать менее вкусной, измененной текстурой.

Раньше мы писали об интересных фактах о клубнике. Больше об этом читайте в новости.