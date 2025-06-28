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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1023
Время на прочтение
2 мин

Как заморозить клубнику на зиму и не испортить ягоду

Для заготовки клубники на зиму можно использовать разные методы: замораживание, приготовление варенья, пюре или перетирание с сахаром.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Клубника полезна для здоровья

Клубника полезна для здоровья / © Pixabay

Сезон клубники подходит к концу. И если вы уже достаточно насытились свежими полезными ягодами, то пора задуматься и о заготовках на зиму.

Предлагаем вам несколько способов заготовки, благодаря которым сможете наслаждаться фруктами в холодное время.

Заморозить ягоды

Самый простой вариант — вымытые ягоды очистить от хвостиков и заморозить. Это легкий способ, позволяющий брать клубнику из контейнера небольшими порциями.

Цукаты

Лакомство получается не только вкусным и полезным, но и красивым.

Вам понадобится: клубника, сахар (половина от веса ягод). Промойте ягоды водой. Когда клубника немного просохнет, кладете ее на дно кастрюли, пересыпая каждый слой ягод сахаром. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на день при температуре 20-25 градусов.

Затем достаньте ягоды из кастрюли. А в оставшийся сок добавьте еще стакан сахара и поставьте на огонь, доведите до кипения. После закипания сиропа снимите с огня и опустите в него клубнику на 5-7 минут. Затем извлеките ягоды и просушите их на решетке при температуре до консистенции изюма. Готовые цукаты храните в холодильнике в плотно закрытой банке.

Сушеная клубника

Этот способ заготовки позволяет сберечь максимальное количество полезных веществ. Сушеные ягоды могут использоваться для приготовления десертов, выпечки и для заваривания чая.

Сколько хранится клубника в морозильнике

Клубника может храниться:

  • До 6 месяцев — с максимальным сохранением вкуса

  • До 8–10 месяцев — если использована вакуумная упаковка

Впоследствии она не испортится, но может стать менее вкусной, измененной текстурой.

Раньше мы писали об интересных фактах о клубнике. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
1023
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