Как заморозить малину и чернику на зиму, чтобы ягоды не слипались и оставались целыми

Рассказываем, как замораживать ягоды на зиму, чтобы они не слипались и не превратились в ком льда. Об этом пишет ресурс VSN.

Выбирайте только качественные ягоды. Замораживать нужно только спелые, плотные и неповреждённые плоды. Избегайте гнилых, мягких или перезрелых ягод, ведь они быстро портятся и теряют свои вкусовые свойства после размораживания.

Мытье и сушка. Чернику надо промывать в сите под слабой струей воды. Малину, если она не грязная, лучше вообще не мыть. Если это нужно сделать, просто окуните ягоды в воду и сразу вытяните. После этого разложите малину на бумажном полотенце в один слой и полностью высушите. Тогда она не слипнется во время замораживания.

Быстрая заморозка. Перед основным замораживанием разложите ягоды на поднос или доску в один слой. Поставьте в морозильную камеру на 2 часа. Это поможет ягодам сохранить форму и не слипаться.

Переведите в контейнеры или пакеты. Когда ягоды подмерзнут, пересыпьте их в герметичные контейнеры или пакеты для замораживания. Обязательно удалите лишний воздух и плотно закройте упаковку.