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Как заморозить малину и чернику на зиму, чтобы ягоды не слипались и оставались целыми
Каждая опытная хозяйка замораживает ягоды на зиму, ведь они не только вкусны, но очень полезны. А чтобы они не потеряли свой вкус и текстуру, их нужно правильно заморозить.
Рассказываем, как замораживать ягоды на зиму, чтобы они не слипались и не превратились в ком льда. Об этом пишет ресурс VSN.
Как правильно заморозить малину и чернику на зиму: пошаговая инструкция
Выбирайте только качественные ягоды. Замораживать нужно только спелые, плотные и неповреждённые плоды. Избегайте гнилых, мягких или перезрелых ягод, ведь они быстро портятся и теряют свои вкусовые свойства после размораживания.
Мытье и сушка. Чернику надо промывать в сите под слабой струей воды. Малину, если она не грязная, лучше вообще не мыть. Если это нужно сделать, просто окуните ягоды в воду и сразу вытяните. После этого разложите малину на бумажном полотенце в один слой и полностью высушите. Тогда она не слипнется во время замораживания.
Быстрая заморозка. Перед основным замораживанием разложите ягоды на поднос или доску в один слой. Поставьте в морозильную камеру на 2 часа. Это поможет ягодам сохранить форму и не слипаться.
Переведите в контейнеры или пакеты. Когда ягоды подмерзнут, пересыпьте их в герметичные контейнеры или пакеты для замораживания. Обязательно удалите лишний воздух и плотно закройте упаковку.
Как хранить и использовать При температуре -18°C малина и черника сохраняются до 12 месяцев. Вы можете добавлять ягоды в смузи, кашу, выпечку или есть просто так. Для приготовления пирожных или мафинов лучше не размораживать ягоды, тогда они не будут течь и сохранят свою форму.