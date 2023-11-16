Как заострить одноразовую бритву подручными средствами: она прослужит еще долгое время

Если одноразовая бритва уже не выполняет свою функцию, потому что затупилась, не торопитесь выбрасывать ее. Наточить лезвия можно достаточно просто в домашних условиях, и она будет служить вам еще не один месяц. Рассказываем, как просто и без лишних усилий наточить лезвия одноразовой бритвы.

Как заточить одноразовую бритву в домашних условиях

С помощью кожаного ремня. Чтобы наточить лезвия бритвы таким способом, сначала положите кожаный ремень на ровную поверхность шероховатой стороной вверх. Затем проведите бритвой по шероховатой поверхности ремня в противоположном направлении бритья – от себя. Сделайте это несколько раз, слегка нажимая бритвой на поверхность ремня, чтобы лезвие заточилось лучше.

Чтобы наточить лезвия бритвы таким способом, сначала положите кожаный ремень на ровную поверхность шероховатой стороной вверх. Затем проведите бритвой по шероховатой поверхности ремня в противоположном направлении бритья – от себя. Сделайте это несколько раз, слегка нажимая бритвой на поверхность ремня, чтобы лезвие заточилось лучше. Заточка по джинсовой ткани. Еще один простой способ, чтобы заточить лезвие бритвы в домашних условиях, это проведение лезвия по куску джинсовой ткани. Уложите джинсовую ткань на ровную поверхность таким образом, чтобы рубчик джинса был расположен по диагонали. Проведите одноразовой бритвой несколько раз в противоположном бритье направлении. Так лезвие лучше заточится.

Еще один простой способ, чтобы заточить лезвие бритвы в домашних условиях, это проведение лезвия по куску джинсовой ткани. Уложите джинсовую ткань на ровную поверхность таким образом, чтобы рубчик джинса был расположен по диагонали. Проведите одноразовой бритвой несколько раз в противоположном бритье направлении. Так лезвие лучше заточится. Пищевая фольга. Для заточки одноразовой бритвы таким способом вам понадобится обычная пищевая фольга для запекания. Наверняка, она найдется на каждой кухне. Бритву нужно прижать к фольге, которая будет лежать на твердой поверхности, и провести несколько раз от себя, то есть в противоположном бритье направлении.

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