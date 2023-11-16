Как заострить одноразовую бритву подручными средствами: она прослужит еще долгое время

Эти простые методы помогут заточить лезвия одноразовой бритвы и не нужно покупать новую.
Если одноразовая бритва уже не выполняет свою функцию, потому что затупилась, не торопитесь выбрасывать ее. Наточить лезвия можно достаточно просто в домашних условиях, и она будет служить вам еще не один месяц. Рассказываем, как просто и без лишних усилий наточить лезвия одноразовой бритвы.
Как заточить одноразовую бритву в домашних условиях
- С помощью кожаного ремня. Чтобы наточить лезвия бритвы таким способом, сначала положите кожаный ремень на ровную поверхность шероховатой стороной вверх. Затем проведите бритвой по шероховатой поверхности ремня в противоположном направлении бритья – от себя. Сделайте это несколько раз, слегка нажимая бритвой на поверхность ремня, чтобы лезвие заточилось лучше.
- Заточка по джинсовой ткани. Еще один простой способ, чтобы заточить лезвие бритвы в домашних условиях, это проведение лезвия по куску джинсовой ткани. Уложите джинсовую ткань на ровную поверхность таким образом, чтобы рубчик джинса был расположен по диагонали. Проведите одноразовой бритвой несколько раз в противоположном бритье направлении. Так лезвие лучше заточится.
- Пищевая фольга. Для заточки одноразовой бритвы таким способом вам понадобится обычная пищевая фольга для запекания. Наверняка, она найдется на каждой кухне. Бритву нужно прижать к фольге, которая будет лежать на твердой поверхности, и провести несколько раз от себя, то есть в противоположном бритье направлении.
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