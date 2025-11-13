- Дата публикации
Как заострить терку за 5 минут: простые способы
Хорошо заточенная терка — это залог быстрой и эффективной работы на кухне.
Кухонная терка может затупляться, что становится настоящим препятствием в приготовлении любимых блюд.
Однако есть несколько простых и эффективных способов ее заострить в домашних условиях.
Все, что вам нужно сделать, это взять алюминиевую фольгу и провести по краям.
Этот простой метод позволяет не только восстановить остроту терки, но и очистить ее от накапливающихся со временем остатков. Фольга способна снимать мелкие загрязнения и подтачивать края терки. Это позволяет эффективно нарезать ингредиенты без усилий.
Еще один способ, не требующий никаких затрат. Вам нужен обычный нож с тонким лезвием. Просто вставьте нож в каждое отверстие терки, после чего осторожно прокрутите его несколько раз. Вы будете приятно удивлены, ведь заточить терку в домашних условиях ножом максимально просто. Однако после этого будьте осторожнее, когда решите вымыть терку. Лезвия станут очень острыми.
