Как заострить терку за 5 минут: простые способы

Хорошо заточенная терка — это залог быстрой и эффективной работы на кухне.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Терку иногда приходится затачивать

Терку иногда приходится затачивать / © Pixabay

Кухонная терка может затупляться, что становится настоящим препятствием в приготовлении любимых блюд.

Однако есть несколько простых и эффективных способов ее заострить в домашних условиях.

Все, что вам нужно сделать, это взять алюминиевую фольгу и провести по краям.

Этот простой метод позволяет не только восстановить остроту терки, но и очистить ее от накапливающихся со временем остатков. Фольга способна снимать мелкие загрязнения и подтачивать края терки. Это позволяет эффективно нарезать ингредиенты без усилий.

Еще один способ, не требующий никаких затрат. Вам нужен обычный нож с тонким лезвием. Просто вставьте нож в каждое отверстие терки, после чего осторожно прокрутите его несколько раз. Вы будете приятно удивлены, ведь заточить терку в домашних условиях ножом максимально просто. Однако после этого будьте осторожнее, когда решите вымыть терку. Лезвия станут очень острыми.

Раньше мы писали о лайфхаке, который поможет отмыть ванну от налета. Больше об этом читайте в новости.

