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Как запечь яблоки в духовке без начинки, как приготовить с сыром, корицей, медом

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1236
Время на прочтение
2 мин
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Как запечь яблоки в духовке без начинки, как приготовить с сыром, корицей, медом

Как запечь яблоки

Почему нужно есть печеные яблоки, запекаем яблоки без ничего, рецепт с сыром, медом, корицей

Почему печеные яблоки так полезны

При запекании яблока хранят все витамины и минералы, которые есть у свежих плодов. Это витамины групп A, В, С, Е, Н, РР, железо, калий, кальций, магний, также фосфор, медь, никель другое.

Печеные яблоки полезнее свежих, потому что :

  • улучшают работу желудочно-кишечного тракта, подходят людям с дисбактериозом, их следует употреблять при холецистите,
  • пектин, образующийся при запекании, выводит лишний холестерин,
  • нормализуют работу печени и почек,
  • способствуют восстановлению состава крови и лимфы,
  • укрепляют иммунитет,
  • очищают организм от шлаков и токсинов,
  • снижают риск возникновения инфарктов и инсультов.

Печеные яблоки мягче свежих, их можно употреблять людям с язвой желудка или проблемами с зубами, их следует есть во время похудения.

Как запечь яблоки в духовке, микроволновке

Запеченными яблоками можно заменить сладости и десерты, даже если запекать яблоки безо всякой начинки.

Как правильно запечь яблоки без ничего в духовке, микроволновке

  • Для этого вымойте целые плоды, удалите из них сердцевину, положите на противень.
  • Поставьте противень вместе с яблоками в духовку на 10 минут при температуре  180 градусов.
  • Так же готовятся яблоки в микроволновке, увеличится лишь до 20 минут время их приготовления.

Печеные яблоки с начинкой – с сыром, изюмом, медом

Комбинировать начинку можно по разному

Как запечь яблоки с сыром

Ингредиенты:

  • яблоки – 4 шт.,
  • изюм – 2 ст. л,
  • сыр средней жирности – 120 г,
  • сливочное масло — кусочек,
  • мед – 1 ст. л.

Запекаем яблоки с творогом

  • Яблоки очистим от середины, при этом протыкать их насквозь нельзя.
  • Изюм замочить горячей водой.
  • Для начинки следует смешать мед, творог и изюм.
  • Затем этой смесью нужно начинить плоды.
  • Чтобы десерт получился более нежным, сверху на каждое яблочко  поместить небольшой кусочек сливочного масла.
  • Фрукты следует выложить в форму для выпечки и отправить в духовку на пол часа, температура должна быть не выше 180 градусов.

Готовность блюда можно проверять зубочисткой.

Яблоки, запеченные с корицей и медом

Ингредиенты:

  • яблоки – 2 шт.,
  • мед – 1 ст.л,
  • корица – 1 ч.л
  • сливочное масло – 10 г.

Запекаем яблоки с корицей

  • Яблоки промыть, разрезать на половинки. Удалить из каждой половинки сердцевину.
  • Выложить яблоки в жаростойкую форму. Посыпать корицей и полить медом.
  • Сверху положить по небольшому кусочку сливочного масла.
  • Сверху можно накрыть форму с яблоками фольгой и поставить в разогретую до 180°C духовку на 30 минут.
  • Периодически следует проверять яблоки на готовность.

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Дата публикации
Просмотры
1236
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