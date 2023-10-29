Как запечь яблоки в духовке без начинки, как приготовить с сыром, корицей, медом

Почему нужно есть печеные яблоки, запекаем яблоки без ничего, рецепт с сыром, медом, корицей
Почему печеные яблоки так полезны
При запекании яблока хранят все витамины и минералы, которые есть у свежих плодов. Это витамины групп A, В, С, Е, Н, РР, железо, калий, кальций, магний, также фосфор, медь, никель другое.
Печеные яблоки полезнее свежих, потому что :
- улучшают работу желудочно-кишечного тракта, подходят людям с дисбактериозом, их следует употреблять при холецистите,
- пектин, образующийся при запекании, выводит лишний холестерин,
- нормализуют работу печени и почек,
- способствуют восстановлению состава крови и лимфы,
- укрепляют иммунитет,
- очищают организм от шлаков и токсинов,
- снижают риск возникновения инфарктов и инсультов.
Печеные яблоки мягче свежих, их можно употреблять людям с язвой желудка или проблемами с зубами, их следует есть во время похудения.
Как запечь яблоки в духовке, микроволновке
Запеченными яблоками можно заменить сладости и десерты, даже если запекать яблоки безо всякой начинки.
Как правильно запечь яблоки без ничего в духовке, микроволновке
- Для этого вымойте целые плоды, удалите из них сердцевину, положите на противень.
- Поставьте противень вместе с яблоками в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.
- Так же готовятся яблоки в микроволновке, увеличится лишь до 20 минут время их приготовления.
Печеные яблоки с начинкой – с сыром, изюмом, медом
Комбинировать начинку можно по разному
Как запечь яблоки с сыром
Ингредиенты:
- яблоки – 4 шт.,
- изюм – 2 ст. л,
- сыр средней жирности – 120 г,
- сливочное масло — кусочек,
- мед – 1 ст. л.
Запекаем яблоки с творогом
- Яблоки очистим от середины, при этом протыкать их насквозь нельзя.
- Изюм замочить горячей водой.
- Для начинки следует смешать мед, творог и изюм.
- Затем этой смесью нужно начинить плоды.
- Чтобы десерт получился более нежным, сверху на каждое яблочко поместить небольшой кусочек сливочного масла.
- Фрукты следует выложить в форму для выпечки и отправить в духовку на пол часа, температура должна быть не выше 180 градусов.
Готовность блюда можно проверять зубочисткой.
Яблоки, запеченные с корицей и медом
Ингредиенты:
- яблоки – 2 шт.,
- мед – 1 ст.л,
- корица – 1 ч.л
- сливочное масло – 10 г.
Запекаем яблоки с корицей
- Яблоки промыть, разрезать на половинки. Удалить из каждой половинки сердцевину.
- Выложить яблоки в жаростойкую форму. Посыпать корицей и полить медом.
- Сверху положить по небольшому кусочку сливочного масла.
- Сверху можно накрыть форму с яблоками фольгой и поставить в разогретую до 180°C духовку на 30 минут.
- Периодически следует проверять яблоки на готовность.
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