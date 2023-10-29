Как запечь яблоки в духовке без начинки, как приготовить с сыром, корицей, медом

Почему нужно есть печеные яблоки, запекаем яблоки без ничего, рецепт с сыром, медом, корицей

Почему печеные яблоки так полезны

При запекании яблока хранят все витамины и минералы, которые есть у свежих плодов. Это витамины групп A, В, С, Е, Н, РР, железо, калий, кальций, магний, также фосфор, медь, никель другое.

Печеные яблоки полезнее свежих, потому что :

улучшают работу желудочно-кишечного тракта, подходят людям с дисбактериозом, их следует употреблять при холецистите,

пектин, образующийся при запекании, выводит лишний холестерин,

нормализуют работу печени и почек,

способствуют восстановлению состава крови и лимфы,

укрепляют иммунитет,

очищают организм от шлаков и токсинов,

снижают риск возникновения инфарктов и инсультов.

Печеные яблоки мягче свежих, их можно употреблять людям с язвой желудка или проблемами с зубами, их следует есть во время похудения.

Как запечь яблоки в духовке, микроволновке

Запеченными яблоками можно заменить сладости и десерты, даже если запекать яблоки безо всякой начинки.

Как правильно запечь яблоки без ничего в духовке, микроволновке

Для этого вымойте целые плоды, удалите из них сердцевину, положите на противень.

Поставьте противень вместе с яблоками в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

Так же готовятся яблоки в микроволновке, увеличится лишь до 20 минут время их приготовления.

Печеные яблоки с начинкой – с сыром, изюмом, медом

Комбинировать начинку можно по разному

Как запечь яблоки с сыром

Ингредиенты:

яблоки – 4 шт.,

изюм – 2 ст. л,

сыр средней жирности – 120 г,

сливочное масло — кусочек,

мед – 1 ст. л.

Запекаем яблоки с творогом

Яблоки очистим от середины, при этом протыкать их насквозь нельзя.

Изюм замочить горячей водой.

Для начинки следует смешать мед, творог и изюм.

Затем этой смесью нужно начинить плоды.

Чтобы десерт получился более нежным, сверху на каждое яблочко поместить небольшой кусочек сливочного масла.

Фрукты следует выложить в форму для выпечки и отправить в духовку на пол часа, температура должна быть не выше 180 градусов.

Готовность блюда можно проверять зубочисткой.

Яблоки, запеченные с корицей и медом

Ингредиенты:

яблоки – 2 шт.,

мед – 1 ст.л,

корица – 1 ч.л

сливочное масло – 10 г.

Запекаем яблоки с корицей

Яблоки промыть, разрезать на половинки. Удалить из каждой половинки сердцевину.

Выложить яблоки в жаростойкую форму. Посыпать корицей и полить медом.

Сверху положить по небольшому кусочку сливочного масла.

Сверху можно накрыть форму с яблоками фольгой и поставить в разогретую до 180°C духовку на 30 минут.

Периодически следует проверять яблоки на готовность.

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