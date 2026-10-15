Как зарядить портативный аккумулятор, чтобы он «работал» дольше: правила очень просты

Портативный аккумулятор / иллюстративное фото

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Большинство людей воспринимают портативный зарядник как простой повседневный аксессуар, который достаточно бросить в сумку и вспомнить о нём только в тот момент, когда разряжается смартфон. Несмотря на это, существует одно распространённое заблуждение при зарядке таких устройств, которое незаметно ухудшает их ёмкость и существенно сокращает срок службы устройства.

Об этом говорится на портале Anker.

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Специалисты рассказали, как правильно заряжать портативный аккумулятор, почему это важно и как обеспечить его эффективную работу в течение длительного времени.

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Как правильно заряжать портативный аккумулятор

Неправильная зарядка внешнего аккумулятора быстро выводит из строя литий-ионные элементы, срок службы которых обычно составляет всего 300–500 циклов. Глубокая разрядка, высокие температуры, некачественные кабели и длительное подключение к сети снижают ёмкость аккумулятора, а в отдельных случаях могут привести к перегреву или вздутию устройства.

Чтобы правильно и безопасно зарядить портативный аккумулятор, эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил.

Сначала найдите подходящий входной порт, так как не все разъёмы поддерживают зарядку самого устройства. Ищите маркировку «IN» или «Input», особенно на старых моделях, где порты разделены.

Используйте качественный кабель и сетевой адаптер с необходимыми характеристиками напряжения и тока. Недостаточно мощный блок питания замедлит процесс, а несертифицированный или поврежденный кабель может привести к перегреву.

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Для стабильной подачи тока и быстрой зарядкиподключайте устройство непосредственно к настенной розетке, а не к USB-портам ноутбука.

Следите за индикаторами или дисплеем внешнего аккумулятора. Подождите, пока светодиоды покажут 100% заряда, после чего сразу отсоедините его от сети.

Не стоит оставлять аккумулятор подключенным к розетке надолго, ведь длительный нагрев ускоряет его износ даже при наличии защиты от перезарядки.

Как правильно хранить портативный аккумулятор, чтобы он прослужил дольше

Правила хранения powerbank не слишком сложны, ведь нужно соблюдать несколько простых повседневных привычек, которые значительно продлят срок его службы.

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Если ваше устройство поддерживает быструю зарядку, лучше использовать именно её. Это избавит вас от необходимости оставлять аккумулятор в розетке на всю ночь. Главное — выбирать качественный адаптер USB-C PD и соответствующий кабель нужной мощности, избегая дешевых несертифицированных аксессуаров, которые вызывают перегрев или скачки напряжения.

Во время зарядки не кладите портативный аккумулятор на кровать или диван, так как мягкие поверхности накапливают тепло. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, держите устройство подальше от батарей и горячих автомобилей. Кроме того, берегите его от влаги и сырости, которые могут вызвать коррозию платы.

Не разряжайте аккумулятор до нуля без необходимости. Лучше всего подключать его к сети при заряде 20–30% и поддерживать уровень заряда от 20% до 80%, чтобы снизить износ аккумулятора.

Не используйте сквозную зарядку — подключение телефона к powerbank, который сам заряжается от розетки, — если эта функция официально не заявлена производителем, так как это приводит к чрезмерному перегреву.

Если вы не планируете пользоваться портативным зарядным устройством в ближайшее время, специалисты рекомендуют поддерживать его заряд на уровне примерно 40–60%. Для поддержания исправности внутренних схем также следует пополнять его заряд раз в 3–4 месяца.

Итак, соблюдение нескольких простых правил при зарядке powerbank поможет сохранить его емкость и значительно продлит срок службы. Специалисты отмечают, что правильный выбор кабеля, надлежащие условия и своевременное отключение от сети гарантируют, что устройство будет работать стабильно и не подведёт в самый ответственный момент.

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Отключения электричества из-за непогоды, технических аварий или обстрелов затрудняют жизнь, а разряженный телефон лишает связи и важных новостей. Эксперты назвали пять эффективных способов зарядить смартфон без электричества, в частности с помощью powerbank и USB-порта в автомобиле, часть из которых пригодится даже без предварительной подготовки.

Стоит отметить, что холод замедляет химические процессы в аккумуляторе, а запуск двигателя требует больше энергии, из-за чего разряженный аккумулятор часто подводит именно в мороз. Перед наступлением зимы эксперты советуют проверить напряжение мультиметром, состояние клемм и, при необходимости, зарядить АКБ или обратиться на СТО.

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