ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
653
Время на прочтение
3 мин

Как зарядить телефон без света: простые хитрости, о которых знают не все

Эксперты назвали пять эффективных и доступных способов зарядить смартфон во время отключений электричества, которые помогут всегда оставаться на связи.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Фотография приведена в качестве иллюстрации

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © Unsplash

Отключение электричества из-за непогоды, технических аварий или обстрелов может существенно осложнить жизнь, а разряженный телефон лишает вас связи и доступа к важным новостям. Однако существует несколько эффективных способов зарядить смартфон без электросети, часть из которых пригодится даже без предварительной подготовки.

Об этом пишет издание El Cronista.

Эксперты рассказали о пяти эффективных способах зарядить смартфон во время отключения электроэнергии.

Самая быстрая и простая альтернатива — портативный зарядный устройство

Главное правило заключается в том, чтобы всегда держать портативный аккумулятор полностью заряженным ещё до возможного отключения света. Устройство следует хранить в легкодоступном месте и регулярно, хотя бы раз в неделю, проверять уровень заряда.

Портативные аккумуляторы остаются самым надежным источником питания в случае форс-мажорных обстоятельств. Благодаря зарядке заранее они способны несколько раз подряд зарядить аккумулятор смартфона, а в зависимости от емкости конкретной модели — обеспечить даже до трёх полноценных циклов подзарядки.

Зарядка смартфона через USB-порт автомобиля

Если у вас есть автомобиль, вы можете воспользоваться стандартным USB-разъемом или адаптером для 12-вольтовой розетки, чтобы зарядить смартфон. При этом крайне важно запускать двигатель во время подключения гаджета, чтобы не разрядить аккумулятор самого автомобиля.

Эксперты предупреждают: прибегать к этому способу следует только в случае крайней необходимости и в качестве временной меры. Также не следует оставлять телефон подключенным к системе надолго, чтобы избежать излишней нагрузки на электросеть автомобиля.

Зарядка телефона от ноутбука

Ноутбук может пригодиться во время отключений электричества и служить временным зарядным устройством, поскольку для этого требуется лишь совместимый USB-кабель. Хотя скорость зарядки аккумулятора от ноутбука будет ниже обычной, в критический момент это поможет сохранить устройство в рабочем состоянии.

Главное — не пытаться зарядить смартфон до 100%. Этот способ следует использовать исключительно для поддержания минимально необходимого уровня заряда, чтобы оставаться на связи до восстановления электроснабжения.

Солнечные зарядные устройства — чистая энергия без подключения к электросети

Портативные солнечные зарядные устройства — отличный экологичный вариант для автономного питания смартфонов и другой техники, поскольку они получают энергию непосредственно от прямых солнечных лучей.

Единственным существенным недостатком остается зависимость от погоды — в пасмурные дни скорость зарядки заметно снижается. Поэтому специалисты рекомендуют рассматривать такие устройства как дополнительный резервный источник питания наравне с другими источниками.

Преимущества:

  • не зависят от электросети

  • портативные и экологически чистые

  • бесперебойно работают на улице.

Полезные ресурсы на случай отключения электроэнергии

Практичным решением для автономной подзарядки являются солнечные лампы, которые в течение дня накапливают солнечную энергию, а во время отключений света могут зарядить мобильный телефон.

Они отлично выручают в форс-мажорных ситуациях, а для самых сложных или удаленных условий подойдет ручное механическое зарядное устройство. Такое оборудование вообще не требует подключения к электросети и вырабатывает ток за счет физических усилий, гарантируя сохранение связи в критический момент.

Напомним, что в условиях войны осенне-зимний период требует заблаговременной подготовки к возможным отключениям электроэнергии, ведь массированные атаки на инфраструктуру могут на несколько дней оставить дома без света, тепла, воды и связи, поэтому ТСН.ua собрал советы спасателей, медиков, специалистов по выживанию и экспертов.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie