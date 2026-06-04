Как защитить дом от комаров без химии: простое решение от 170 грн

Комары

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В период активности комаров одним из самых простых способов уберечь дом от насекомых остаются москитные сетки. Они работают без каких-либо химических средств, создавая для комаров физическое препятствие на пути к помещению.

Об этом сообщил телеканал КИЇВ24.

Кроме классических сеток на окнах, популярностью пользуются специальные дверные модели. В частности, это сетки-шторы на магнитах, которые после прохода человека самостоятельно смыкаются. Такое решение позволяет проветривать помещение и одновременно уменьшает риск попадания насекомых в дом.

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Подходить к выбору таких изделий стоит внимательно. Прежде всего стоит проверять размер ячеек — они должны быть достаточно мелкими, чтобы задерживать не только комаров, но и мошек. Не менее важны качественные крепления, которые обеспечивают надежную фиксацию конструкции. Дополнительным преимуществом станут утяжелители в нижней части полотна, ведь они помогают сетке не подниматься от сквозняков и быстрее возвращаться в закрытое положение.

Стоимость таких защитных конструкций зависит от материалов и типа исполнения. Самые доступные магнитные шторы из нейлона или других синтетических тканей стоят от 170 грн. Обычно они крепятся на скотч или кнопки и рассчитаны на сезонное использование.

Более прочные модели из стекловолокна могут стоить до 750 грн. Такие изделия считаются более долговечными и способны прослужить несколько сезонов. В то же время каркасные сетки для дверей в базовой комплектации обойдутся примерно от 600 грн.

Для тех, кто ищет более надежный вариант, доступны усиленные рамочные конструкции на металлической основе. Они могут оснащаться доводчиками и фиксаторами, а их стоимость обычно превышает 1000 грн. Окончательная цена зависит от особенностей дверей и выбранной комплектации.

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Напомним, ранее мы рассказывали о народных средствах от комаров, которые можно приготовить в домашних условиях.

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