Как защитить дом от комаров без химии: простое средство из кухонных ингредиентов

Комар

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Как только заходит солнце, а в комнате становится прохладнее — кажется, можно наконец выдохнуть после жаркого дня. Но вот появляется знакомый звук — тонкое жужжание, мгновенно меняющее уют на нервы. Комары снова на охоте. И если вы уже устали от фумигаторов и спреев с подозрительным составом — это новость для вас.

Об этом пишет «Соседка».

Все, что вам понадобится — это молотый кофе, лавровый лист и немного красного перца. Все три компонента обладают мощным ароматическим эффектом, который раздражает и дезориентирует комаров.

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Кофе содержит пиразиновые соединения, которые насекомые воспринимают как сигнал опасности.

Лавровый лист богат эфирными маслами, блокирующими обонятельные рецепторы комаров.

Красный перец — источник капсаицина, создающего невыносимую среду для насекомых.

Вместе они образуют ароматическую «бомбочку», которая не только отпугивает комаров, но наполняет дом приятным пряным запахом.

Для создания средства понадобится только алюминиевая фольга, в которую заворачивается смесь из кофе, измельченного лаврового листа и перца. Сделайте несколько отверстий — и разложите ароматические конвертики у окон, вентиляции, балконов и входной двери.

Результат почти мгновенный. Комары либо не залетают совсем, либо быстро покидают помещение. А главное — все без капли химии, абсолютно безопасно для детей и животных.

Напомним, в летний период украинцы все чаще жалуются на нашествие комаров. Как оказалось, одной из причин их резкого увеличения возможно исчезновение воробьев — естественных хищников этих насекомых. По словам эксперта, во многих регионах Украины наблюдается существенное сокращение популяции воробьев, что связано с массовым скашиванием травы — основной среды их существования.

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В результате уменьшения количества этих птиц, питающихся насекомыми, растет и численность самих комаров. На проблему влияют и медицинские факторы. К примеру, люди, в организме которых активизировались вирус герпеса либо вирус Эпштейна-Барр, могут посильнее реагировать на укусы. Также стоит учитывать уровень витамина В1 — его дефицит способен сделать человека более привлекательным для комаров.