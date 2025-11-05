Как защитить дом от нашествия мышей: 6 вещей, которые нужно сделать прямо сейчас

Миша / © Getty Images

С наступлением холодов мыши ищут тепло, еду и безопасное место для гнездования. Эксперты по борьбе с вредителями объяснили, какие привычки хозяев и детали в доме чаще всего привлекают грызунов и как этого избежать.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Легкие точки входа

Мыши способны пролезть даже через отверстие размером с монету. По словам эксперта по борьбе с вредителями Гарретта Трешера (Thrasher Termite & Pest Control), главное, что привлекает мышей, — это возможность попасть внутрь.

Чаще всего грызуны проникают в дом через щели в дверях, вентиляционные отверстия, места возле труб, гаражные ворота или дверцы для домашних животных.

Чтобы избежать этого, специалисты советуют загерметизировать все возможные входы, установить уплотнители на двери и ворота, а отверстия вокруг труб закрыть стальной ватой и герметиком.

Тепло и приют

После попадания в дом мыши ищут укромные места — за шкафами, в воздуховодах, стенах или под полом. Сертифицированный энтомолог Дэниел Болдуин (Hawx Pest Control) отмечает, что мыши любят темноту, тепло и возможность оставаться незамеченными.

Признаки их присутствия — характерный запах, помет, шорох в стенах или вентиляционных отверстиях. Если такие сигналы появились, нужно немедленно принимать меры: установить ловушки или обратиться к специалистам, чтобы предотвратить размножение грызунов.

Доступная еда

Любая неупакованная еда — прямое приглашение для мышей. Они питаются всем: крупами, кормом для животных, остатками хлеба или крошками.

Чтобы не привлекать грызунов, эксперты советуют:

хранить продукты в герметичных пластиковых, стеклянных или металлических контейнерах;

не оставлять посуду в раковине на ночь;

ежедневно вытирать столешницы, плиту, подметать и выносить мусор.

Материалы для гнездования

Картон, бумага, изоляционные материалы и старые коробки — идеальное сырье для гнезд. Мыши грызут эти материалы и быстро размножаются, превращая кладовку или чердак в колонию.

Болдуин предупреждает, что грызуны переносят бактерии и вирусы, которые могут попасть в пищу или на поверхности кухни. В случае обнаружения мышей необходимо тщательно убрать заражённые участки, дезинфицировать поверхности и выбросить испорченные вещи.

Беспорядок и мусор возле дома

Накопленный мусор, высокая трава или кусты возле фундамента создают удобные укрытия для грызунов. Они могут спрятаться прямо под верандой, а затем пробраться в дом.

Специалисты советуют регулярно убирать двор, обрезать растения, не оставлять мусор на открытом воздухе и поддерживать опрятность вокруг фундамента. Это значительно уменьшит риск появления мышей.

Влага

Мыши нуждаются в воде не меньше, чем в еде. Протекающие трубы, лужи возле фундамента или оставленная вода в мисках для животных привлекают их.

Чтобы предотвратить это, эксперты рекомендуют:

устранять протечки сразу после обнаружения;

держать подвал и кухню сухими;

регулярно чистить водостоки и убирать стоячую воду.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стоит положить в погреб, чтобы мышине заходили «в гости».