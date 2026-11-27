Необычный способ защитить новогоднюю елку придумала владелица трех кошек / © Фото из открытых источников

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Для владелицы трех кошек Джуелии Несбитт подготовка к Рождеству имеет одну проблему: ее пушистые любимцы обожают елку и могут превратить праздничные украшения в игрушки. Чтобы уберечь елку, женщина придумала необыкновенную хитрость — использовала страх животных перед пылесосом.

Об этом она рассказала в TikTok.

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Как владелица решила отпугнуть кошек от елки

Джуэлия поставила пылесос прямо перед рождественским деревом, а на телевизоре включила видео со звуком уборки. Ее коты не переносят шум этого бытового прибора, поэтому хозяйка надеется, что они не отважятся приблизиться к елке.

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Сам пылесос при этом не работал — звук звучал только из телевизора. Некоторые пользователи поначалу подумали, что прибор действительно включен, но Джуэлия объяснила, как все устроено.

Идея привлекла внимание в соцсетях. На публикацию даже отреагировал профиль Nat Geo Animals, похвалив изобретательность женщины. Ее партнерша пошутила, что главное — чтобы телевизор случайно не выключился, пока их не будет дома.

Другие хозяева поделились собственными уловками

История вдохновила пользователей рассказать, как они защищают праздничные деревья от домашних питомцев. Одна владелица развесила на ветках колокольчики, чтобы сразу слышать, когда кот начинает трогать украшения.

Другая в шутку назвала садовый воздух в постоянной части рождественского декора. Еще одна пользовательница рассказала, что ее кот боится пакетов для мусора, поэтому в прошлом году она разложила их вокруг елки. А кто-то предложил более простой вариант — Bluetooth-колонку.

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Пока неизвестно, сработал ли замысел Джуелии. В то же время в издании напоминают: выбирая способ защиты елки, важно не подвергать животных лишнему страху и стрессу.

У кошек есть собственные правила общения

Не любая реакция кота означает неприязнь к хозяину. К примеру, шипение может быть сигналом страха или дискомфорта, а не проявлением агрессии. Ветеринары советуют в таких ситуациях не навязывать животному контакт и дать ему возможность отойти.

Котам также не всегда нравятся чрезмерные проявления нежности. Ветеринар объяснил, что постоянные поглаживания и попытки взять любимца на руки могут даже помешать доверию. Гораздо лучше, если кот сам решает, когда ему хочется общаться.

А характер и потребность во внимании отличаются не только у кошек. Среди собак также особенно общительные породы, представители которых являются идеальными компаньонами, охотно проводят время с людьми и легко знакомятся.

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