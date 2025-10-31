Как защитить гортензии от заморозков: 5 важных шагов, которые необходимо предпринять осенью

Садоводам следует подготовить гортензии следует подготовить к зимнему периоду / © Pixabay

Гортензии являются популярным выбором среди домовладельцев, ведь они имеют большие и пышные соцветия. Эксперты отмечают, что с приближением заморозков важно знать, как правильно ухаживать за этими растениями.

Гортензии очень уязвимы к заморозкам, ведь низкие температуры могут вызвать почернение листьев.

Если вы хотите защитить свои растения с приближением холодных месяцев, опытные садоводы рассказали о пяти вещах, которые следует сделать уже сейчас:

удалите любые сломанные или больные ветви;

избегайте обрезки старой древесины и подождите до первых заморозков, чтобы обрезать новую;

обрежьте любые сухие цветы с растения;

сделайте полив — убедитесь, что земля вокруг цветка достаточно влажная;

проведите мульчирование, ведь оно защитит корни растения от холодной погоды. Также стоит убедиться, что вы оставили 5-сантиметровый промежуток вокруг главного стебля гортензии.

В то же время эксперты отмечают, что перед началом работ вам необходимо знать, какой именно у вас сорт гортензий

Если у вас растут гортензии в горшках, их обязательно следует поливать примерно раз в месяц, чтобы почва оставалась влажной в течение зимы. В то же время эксперты советуют стараться поливать растения днем, когда температура воздуха достигает выше нуля.

