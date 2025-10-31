ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
279
Время на прочтение
2 мин

Как защитить гортензии от заморозков: 5 важных шагов, которые необходимо предпринять осенью

Эксперты советуют начинать готовить гортензии к зимнему периоду.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Гортензии

Садоводам следует подготовить гортензии следует подготовить к зимнему периоду / © Pixabay

Гортензии являются популярным выбором среди домовладельцев, ведь они имеют большие и пышные соцветия. Эксперты отмечают, что с приближением заморозков важно знать, как правильно ухаживать за этими растениями.

Об этом пишет Daily Express.

Гортензии очень уязвимы к заморозкам, ведь низкие температуры могут вызвать почернение листьев.

Если вы хотите защитить свои растения с приближением холодных месяцев, опытные садоводы рассказали о пяти вещах, которые следует сделать уже сейчас:

  • удалите любые сломанные или больные ветви;

  • избегайте обрезки старой древесины и подождите до первых заморозков, чтобы обрезать новую;

  • обрежьте любые сухие цветы с растения;

  • сделайте полив — убедитесь, что земля вокруг цветка достаточно влажная;

  • проведите мульчирование, ведь оно защитит корни растения от холодной погоды. Также стоит убедиться, что вы оставили 5-сантиметровый промежуток вокруг главного стебля гортензии.

В то же время эксперты отмечают, что перед началом работ вам необходимо знать, какой именно у вас сорт гортензий

Гортензии / © ТСН

Гортензии / © ТСН

Если у вас растут гортензии в горшках, их обязательно следует поливать примерно раз в месяц, чтобы почва оставалась влажной в течение зимы. В то же время эксперты советуют стараться поливать растения днем, когда температура воздуха достигает выше нуля.

Ранее эксперты рассказали, что обязательно надо успеть сделать с пионами до зимы

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Дата публикации
Количество просмотров
279
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie