Как защитить гортензии от заморозков: 5 важных шагов, которые необходимо предпринять осенью
Эксперты советуют начинать готовить гортензии к зимнему периоду.
Гортензии являются популярным выбором среди домовладельцев, ведь они имеют большие и пышные соцветия. Эксперты отмечают, что с приближением заморозков важно знать, как правильно ухаживать за этими растениями.
Об этом пишет Daily Express.
Гортензии очень уязвимы к заморозкам, ведь низкие температуры могут вызвать почернение листьев.
Если вы хотите защитить свои растения с приближением холодных месяцев, опытные садоводы рассказали о пяти вещах, которые следует сделать уже сейчас:
удалите любые сломанные или больные ветви;
избегайте обрезки старой древесины и подождите до первых заморозков, чтобы обрезать новую;
обрежьте любые сухие цветы с растения;
сделайте полив — убедитесь, что земля вокруг цветка достаточно влажная;
проведите мульчирование, ведь оно защитит корни растения от холодной погоды. Также стоит убедиться, что вы оставили 5-сантиметровый промежуток вокруг главного стебля гортензии.
В то же время эксперты отмечают, что перед началом работ вам необходимо знать, какой именно у вас сорт гортензий
Если у вас растут гортензии в горшках, их обязательно следует поливать примерно раз в месяц, чтобы почва оставалась влажной в течение зимы. В то же время эксперты советуют стараться поливать растения днем, когда температура воздуха достигает выше нуля.
