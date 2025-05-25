Как защитить грушу от ржавчины: лучшие методы опытных садоводов

Как защитить грушу от ржавчины / © Unsplash

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Когда на листьях груши появляются рыжие пятна, этого не стоит игнорировать. На первый взгляд, кажется, что это лишь косметический дефект. Но каждый опытный садовник понимает, что это серьезная проблема. Ржавчина — не просто грибковая болезнь, а потенциальная угроза для всего дерева. Она будет постепенно истощать грушу, сведет насмарку урожай и может уничтожить дерево. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Добрые Новости», что нужно делать, чтобы спасти грушу от гибели.

Чем обработать грушу, чтобы защитить от ржавчины: лучшие средства

Надежная классика — бордоская жидкость. Обработку нужно сделать еще до появления первых бутонов. Лучшим профилактическим средством считается 1% раствор бордоской смеси, которым необходимо опрыскать всю крону, не пропуская ни одной веточки и листика.

Можно попробовать также народные методы — настой пепла или коровяка, но профессионалы не рекомендуют доверять этим средствам, они в случае ржавчины мало чем помогут.

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Вторую обработку уже нужно делать после цветения, когда ржавчина проявляет наибольшую активность. А через две недели необходимо провести третье опрыскивание. Такая схема блокирует развитие патогена в критический период.

Как остановить распространение болезни по дереву: ключевые шаги

Санитарная обрезка. Пораженные ветви следует сразу обрезать и уничтожить, не надо оставлять их в саду, чтобы не распространялась инфекция. Если грибок проник в кору ствола, аккуратно зачистите проблемную зону в здоровую ткань, обработайте 3% раствором медного купороса и закройте садовым варом. Это не даст болезни добраться до внутренних тканей груши.

Питание. Надо помнить, что груша, пораженная болезнью, нуждается в поддержке. В фазе активного роста необходима фосфорно-калийная подкормка, это повысит иммунитет растения к болезни.

Обработка от вредителей. А после завершения сезона, когда опадут листья, самое время для заключительного опрыскивания. Необходимо растворить 700 г мочевины в 10 л воды и тщательно обработать ветки, почки и приствольный круг груши. Это поможет уничтожить споры грибков и личинки вредителей, которые могли зимовать рядом с деревом.