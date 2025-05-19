Как защитить капусту от гусеницы, тли, улиток, моли, совки: какие растения сажать рядом

Что посадить у капусты от вредителей

Реклама

Что посадить у капусты для защиты урожая

Каждый, кто выращивает капусту, знает, сколько хлопот могут доставить различные вредители. Вместо того чтобы прибегать к химической обработке, опытные огородники все чаще используют естественный и эффективный метод — совместные посадки. Правильно подобранные растения-соседи способны отпугнуть нежелательных гостей своим запахом, запутать их или даже привлечь на участок полезных насекомых, которые станут естественными защитниками вашего урожая.

Что посадить у капусты от совки

Обычный укроп, посеянный рядом с капустой, действует как природный репеллент. Его эфирные масла создают вокруг грядки ароматный занавес, который отпугивает капустную совку — одного из самых опасных вредителей, чьи личинки проникают внутрь кочана и портят его изнутри. Кроме того, укроп привлекает полезных насекомых, в частности хищных ос, охотящихся на мелких вредителей.

Эстрагон против капустной моли

Эстрагон (полынь эстрагоновая) обладает резким ароматом, который отпугивает капустную моль. Его рекомендуется высаживать вдоль капустных грядок или в междурядьях, особенно в первой половине лета, когда активность большинства вредных насекомых возрастает. Эстрагон не только защищает капусту, но гармонично дополняет ее на грядке.

Реклама

Запах сельдерея, как считается, отпугивает капустную моль.

Что посадить у капусты, чтобы уберечь ее от капустных бабочек

Капустные бабочки часто откладывают яйца на нижней стороне листьев, из которых затем вылупляются прожорливые гусеницы. Шалфей помогает уменьшить их количество. капустой.

Аромат тимьяна также может маскировать запах капусты и отпугивать бабочек.

Мята, базилик, чабрец, полынь — ароматная защита от многих вредителей

Эти пряные травы содержат эфирные масла, дезориентирующие большинство насекомых-вредителей. В частности, полынь эффективно отпугивает улиток и тлю, базилик — капустную блондинку, чабрец и мята — гусеница. Высаживая эти культуры рядом с капустой, вы получаете не только защиту от вредителей, но и свежую зелень для чая и приправ.

Реклама

Природные враги тли

Бархатцы и календула не только украшают огород, но и активно борются с тлей, белокрылкой и некоторыми видами личинок. Их рекомендуется высаживать по периметру капустной грядки или размещать между рядами. Календула также ценится за способность привлекать божьих коровок — естественных хищников многих мелких вредителей.

Пижмо обычное. Его сильный аромат отпугивает многих насекомых, включая тлю. Однако, следует использовать пижму осторожно, поскольку оно может быть токсичным для некоторых животных.

Аромат лаванды не только приятен для человека, но отпугивает тлю и других мелких вредителей.

Чеснок и лук — универсальные помощники огородника

Запах чеснока и лука не переносят капустная муха, тля, белокрылка и даже некоторые личинки. Эти острые овощи можно высаживать по краям капустной грядки, чередуя с капустой или использовать их зеленые части для мульчирования почвы вокруг капусты.

Реклама

Что посадить у капусты, чтобы спасти ее от улиток и улиток

Высаживая рядом с капустой огурцы, кабачки, арбузы или тыквы, вы создаете своеобразное физическое препятствие для улиток и улиток. Их широкие и часто шершавые листья являются неприятной поверхностью для передвижения этих вредителей, что помогает защитить нежные листья капусты. Такое соседство также позволяет более правильно использовать пространство на вашей грядке.

Создать негостинную среду для улиток помогут шероховатые травы (например, очиток). Их текстура неприятна для улиток, и они пытаются их избегать. Некоторые огородники замечают, что посадки горчицы вокруг капусты сокращают количество улиток.

Что посадить у капусты, чтобы привлечь полезные насекомые

Привлечение на участок полезных насекомых — один из самых эффективных методов биологического контроля вредителей. Кроме укропа, петрушки и фенхеля, следует обратить внимание на фацелию. Этот цветок является настоящим магнитом для многих полезных насекомых, включая пчел, шмелей, божьих коровок и златоглазок. Цветущие зонтические (укроп, фенхель, тмин, кориандр) снабжают пищей взрослых особей многих хищных насекомых и паразитоидов.

Используя силу естественных соседей, вы можете создать эффективную «зеленую оборону» для вашей капусты, минимизируя потребность в использовании химических средств защиты и способствуя сохранению биологического баланса вашего участка.

Реклама

Что нельзя сажать у капусты

При планировании посадок капусты важно учитывать не только полезных соседей, но и те растения, соседство с которыми может негативно отразиться на урожае. Главной ошибкой является размещение капусты рядом с другими представителями семейства крестоцветных. К этой семье относятся такие популярные культуры, как редька, репа, горчица, брокколи и рукола.

Эти растения имеют общих вредителей и болезни. Если усадить их рядом, это значительно повышает риск заражения всей грядки. Вредители и болезни будут быстро распространяться от одной культуры к другой, нанося больший вред урожаю.

Кроме того, представители семейства крестоцветных имеют схожие потребности в питательных веществах. Расположенные рядом, они будут активно конкурировать за питательные элементы в почве, что приведет к более быстрому истощению почвы и может негативно сказаться на росте и развитии как капусты, так и ее соседей.