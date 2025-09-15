Как защитить капусту от улиток и улиток: эффективный препарат, который огородница использует третий год

Как защитить капусту от улитки и улиток.

Реклама

Дожди создают идеальные условия для размножения улиток и улиток. Эти прожорливые вредители способны за короткое время превратить здоровую капусту в решето. Но есть проверенный способ, позволяющий уберечь свой урожай.

Опытная садовница делится собственным опытом, рассказывает о препарате, который спасает капусту уже третий год. А именно об эффективном препарате под названием « Улицид».

Это средство, представляющее собой небольшие синие гранулы, отлично справляется со своей задачей. По словам садовницы, ее капуста, обработанная «Улицидом», всегда остается невредимой, произрастает большой и качественной, а между листьями не заводятся улитки.

Реклама

Даже при затяжных дождях препарат эффективно защищает капусту. Хотя на рынке существуют и более дорогие аналоги, огородница выбирает именно «Улицид» из-за его доступной цены и надежности.

Как защитить капусту от улитки и улиток.

Чтобы защитить капусту максимально эффективно, рассыпайте гранулы под кустами. Под листьями всегда сухее, поэтому гранулы не размокают и остаются привлекательными для активизируемых ночью улиток. Садовница советует посыпать гранулы под каждым кустом.

Улитки выползают в темное время суток в поисках пищи и наталкиваются на приманку. Если через неделю-две вы заметите, что гранулы исчезли, обработку следует повторить. Это гарантирует непрерывную защиту урожая.

Эффективный препарат от улиток и улиток

«Улицид» абсолютно безопасен для людей и животных, ведь его активное вещество является натуральным компонентом грунта, который легко разлагается, обогащая его железом и фосфатами. Улицид также не вредит полезным насекомым, рыбам и птицам, позволяя сохранить естественный баланс на участке.

Реклама

Главное преимущество «Улицида» — его высокая эффективность. Гранулы обладают привлекательным для моллюсков запахом и вкусом. Потребляя их, улитки быстро обезвоживаются и погибают. Благодаря этому результат заметен уже через короткое время. Кроме того, гранулы устойчивы к дождю, что гарантирует надежную защиту в любую погоду.