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Как защитить капусту от вредителей без химии
Защищаем капусту от вредителей и подкармливаем ее без химии: двойной удар
Каждый огородник знает, как тяжело вырастить крупную и здоровую капусту. Как только рассада набирает силу, на нее начинают охотиться гусеницы, улитки, блошки и проволочники. Рука непроизвольно тянется к сильным инсектицидам, но на своем огороде всегда хочется получить экологически чистый продукт.
Специалисты советуют проверенный и безопасный народный метод, действующий одновременно и как эффективная подпитка, и как надежная защита от насекомых. Главным секретом этого способа является обычная молочная сыворотка, которая в сочетании с несколькими доступными компонентами творит настоящие чудеса на грядках.
Почему это работает
Этот раствор уникален тем, что каждый его ингредиент выполняет свою важную функцию:
Молочная сыворотка — создает на листьях тонкую защитную пленку, которая мешает вредителям есть растение, а также служит отличным источником питательных веществ для активного роста.
Йод работает как мощный антисептик, защищая культуру от грибковых заболеваний. Кроме того, он ускоряет рост и значительно улучшает лежкость поздних сортов капусты во время зимнего хранения.
Дегтярное мыло — выступает в роли прилипача, благодаря которому раствор надежно держится на глянцевом листе капусты и не смывается. К тому же специфический резкий запах дегтя эффективно отпугивает насекомых.
Как приготовить раствор для защиты капусты
Приготовить это домашнее средство очень просто, главное — четко соблюдать правильные пропорции на стандартное ведро воды.
Вам понадобится:
Вода — 10 литров;
Молочная сыворотка — 1 литр;
Йод — 15 капель (удобнее всего отмерить обычной пипеткой);
Дегтярное мыло — 1 столовая ложка.
Процесс приготовления: В чистую воду сначала вылейте сыворотку, затем добавьте точное количество капель йода и в конце вмешайте столовую ложку дегтярного мыла. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородного состояния. Раствор готов к использованию.
Как обработать капусту от вредителей
Чтобы натуральное средство принесло максимум пользы и не навредило растениям, соблюдайте базовые правила агротехники:
Обильно опрыскивайте капусту так, чтобы смесь попадала на все части растения.
Проводите процедуру исключительно утром или вечером . На залитом солнцем огороде капли раствора могут сработать как линзы и вызвать серьезные ожоги на нежных листьях.
Этот простой, экологичный и максимально бюджетный способ поможет вам защитить грядки и собрать богатый и чистый урожай без капли опасных химикатов.