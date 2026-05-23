Как защитить капусту от вредителей: почему именно в мае это особенно важно

Капуста — это одна из любимой пищи для улиток и гусениц, которые могут нанести серьезный ущерб урожаю, если не принять надлежащих мер по борьбе с ними.

«Сад и огород» пишет, как защитить капусту от гусениц и улиток, чтобы получить здоровый и богатый урожай.

Как обрабатывать капусту от улиток и гусениц

Если вы хотите обрабатывать капусту без применения сильных химических средств, можно попробовать несколько безопасных способов. Например, один из вариантов — использование раствора щелочи. Этот метод является более мягким и может помочь в борьбе с паразитами без ущерба для растений.

Биологические средства — еще один вариант для обработки капусты. Эти препараты содержат живые бактерии или грибы, уничтожающие вредителей. Однако они наиболее эффективны на ранних этапах развития насекомых. Например, препараты на основе лепидоцида очень хорошо работают против гусениц, когда температура повышается выше +18°C.

Также можно применять народные методы, например, поливать капусту настоем луковицы, отпугивающей вредителей.

Химические средства

Химические препараты используются реже, поскольку они могут оставлять токсические остатки в початках. Однако если вредителей много, можно применить системные средства на ранних этапах развития, когда кочаны еще не начали формироваться. Важно помнить, что такие средства могут быть небезопасны для домашних животных и людей.

Меры профилактики

Лучше предотвратить проблему, чем бороться с ней. Для этого необходимо обеспечить хороший уход за капустой. Регулярно удаляйте сорняки, рыхлите почву и проводите своевременные подкормки. Также полезно использовать бархатцы, отпугивающие вредных насекомых.

Чтобы не допустить развития гусениц, важно регулярно убирать мусор, что может стать местом для их убежища. Также следует обратить внимание на своевременное уничтожение яиц, которые откладывают самки гусениц в начале лета.

