Как защитить крышки от ржавчины во время консервации: простой способ, о котором почему-то забывают

Что делать, чтобы на крышках не было ржавчины / © pixabay.com

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Что нужно сделать, чтобы на крышках консервации не появлялась ржавчина

Сразу после закрывания банок, как пишет ресурс gazeta.ua, крышки нужно тщательно вытереть, чтобы на них не осталось влаги. Затем нанесите тонкий слой обыкновенного растительного масла на всю поверхность крышки. Такая пленка будет создавать барьер, защищающий металл от воздействия воздуха и влаги. Это особенно полезно, если крышки имеют микротрещины или царапины.

Есть еще один альтернативный метод — это вазелин. Он гуще растительного масла, поэтому дольше будет удерживаться на поверхности. Просто нанесите небольшое количество вазелина на ватный диск и равномерно покройте крышку. Такой метод обеспечивает надежную защиту даже при высокой влажности.

Где и как хранить консервацию, чтобы избежать появления ржавчины на крышках

Храните банки в сухом и прохладном месте.

Избегайте прямых солнечных лучей.

Защищайте консервацию от перепадов температуры.

Время от времени проверяйте состояние крышек и при необходимости обновляйте защитный слой. Это поможет сохранить ваши запасы на более долгий срок.

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