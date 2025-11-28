Как защитить окна от взрывной волны: придумавшая украинка лайфгак

Как защититься от обломков стекла// фото: @aqua_zoo_likhachova

Из-за постоянных обстрелов со стороны России украинцы вынуждены искать простые и бюджетные способы защиты собственных домов от разрушительного влияния взрывных волн и обломков стекла. Иногда такие неожиданные решения находятся в самых обычных бытовых привычках.

Уникальным и актуальным лайфхаком поделилась жительница одной из украинских многоэтажек. Случившаяся ситуация превратила простой летний прием в неожиданное средство безопасности.

Случайное открытие, спасшее жизнь

Жительница дома рассказала, что еще летом ее мать приклеила тюль на окна с помощью крахмального раствора. Первоначальной целью была чисто бытовая задача: защитить любимые вазоны на подоконнике от чрезмерно яркого солнца.

Однако этот прием неожиданно проявил себя при обстреле. Когда в соседнем доме произошел мощный взрыв, ударная волна выбила окна во всех близлежащих квартирах. В окнах ее матери стекло хоть и треснуло, но не разлетелось внутрь помещения.

Именно тюль, надежно зафиксированный на крахмале, сработала как сетка, удержав опасные обломки, фактически заменив собой дорогую бронепленку.

Как создать бюджетную защиту

Технология этого изобретательного лайфхака максимально проста и доступна:

Для его приготовления следует растворить столовую ложку крахмала в одном литре воды. Смесь необходимо довести до кипения, подождать пока она загустеет, а затем охладить до теплого состояния.

Ткань нужно вырезать точно по размеру оконного стекла и замочить в теплом крахмальном растворе.

С помощью обычной кухонной губки раствор равномерно наносится на оконные стекла, после чего на него аккуратно приклеивается влажная тюль.

Общие советы по защите дома

Этот лайфхак является отличным дополнительным средством, но следует помнить об основных рекомендациях по защите от взрывной волны:

Закрывайте окна плотными шторами или роллетами. Хотя это не дает стопроцентной защиты, плотная ткань уменьшает силу ушиба и способна частично задержать мелкие обломки.

Прикрепите стекло или остекление изнутри с помощью ленты, скотча или специальной пленки. Даже если традиционная заклейка «крест-накрест» не всегда идеальна, другие методы помогают удерживать обломки при повреждении стекла, значительно уменьшая риск ранений.

Самое безопасное — это подвал или специальное укрытие. если такой возможности нет, следует отойти подальше от наружных стен и окон, где ударная волна и обломки имеют минимальный шанс попасть внутрь помещения.