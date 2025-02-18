Как защитить окрашеные волосы от вымывания: полезные советы для решения проблемы

Вымывание краски остановить невозможно, однако с помощью простых советов можно надолго притормозить этот процесс.
У кого-то краска держится на волосах месяц-полтора, а кому-то приходится краситься каждые три недели. На самом деле, это зависит от многих факторов: качества и цвета краски, структуры волос, домашнего ухода. Однако эксперты дают советы, следуя которым, можно сохранить яркий цвет волос надолго.
Как правильно ухаживать за волосами после окрашивания, чтобы сохранить насыщенный цвет надолго
- Профессиональный уход. Для домашнего ухода за окрашеными волосами следует выбирать только профессиональные средства, так можно сохранить яркий насыщенный цвет на месяц или полтора. Такие средства не содержат агрессивных составляющих, в их состав входят сыворотка и бальзам, хорошо защищающие крашеные волосы от вымывания.
- Температура воды. Голову нужно мыть теплой водой, а еще лучше – прохладной. Не следует включать горячую воду, так как пигмент вымывается значительно быстрее.
- Шампунь и кондиционер для окрашенных волос. Такие средства по уходу помогут запечатать пигмент внутри волос. Таким образом, яркий насыщенный оттенок будет сохраняться полтора месяца.
- Отказ от агрессивных питательных средств. Нельзя использовать в первые две недели после окрашивания восстановительные и питательные маски, которые проникают в структуру локонов, это отрицательно влияет на пигмент краски.
- Термозащита и минимум высоких температур. Если есть такая возможность, лучше не пользоваться утюжками или плойками. И обязательно использовать термозащиту перед сушкой и укладкой волос.
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