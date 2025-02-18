Как защитить окрашеные волосы от вымывания: полезные советы для решения проблемы

Вымывание краски остановить невозможно, однако с помощью простых советов можно надолго притормозить этот процесс.

У кого-то краска держится на волосах месяц-полтора, а кому-то приходится краситься каждые три недели. На самом деле, это зависит от многих факторов: качества и цвета краски, структуры волос, домашнего ухода. Однако эксперты дают советы, следуя которым, можно сохранить яркий цвет волос надолго.

Как правильно ухаживать за волосами после окрашивания, чтобы сохранить насыщенный цвет надолго

Профессиональный уход. Для домашнего ухода за окрашеными волосами следует выбирать только профессиональные средства, так можно сохранить яркий насыщенный цвет на месяц или полтора. Такие средства не содержат агрессивных составляющих, в их состав входят сыворотка и бальзам, хорошо защищающие крашеные волосы от вымывания. Температура воды. Голову нужно мыть теплой водой, а еще лучше – прохладной. Не следует включать горячую воду, так как пигмент вымывается значительно быстрее. Шампунь и кондиционер для окрашенных волос. Такие средства по уходу помогут запечатать пигмент внутри волос. Таким образом, яркий насыщенный оттенок будет сохраняться полтора месяца. Отказ от агрессивных питательных средств. Нельзя использовать в первые две недели после окрашивания восстановительные и питательные маски, которые проникают в структуру локонов, это отрицательно влияет на пигмент краски. Термозащита и минимум высоких температур. Если есть такая возможность, лучше не пользоваться утюжками или плойками. И обязательно использовать термозащиту перед сушкой и укладкой волос.

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