Как защитить персиковые деревья от морозов и чем утеплить: действенные советы, проверенные временем

Чтобы персики не вымерзли даже в самые сильные морозы и дали в следующем году обильный урожай сладких и сочных плодов, их нужно правильно подготовить к зиме.

Вера Хмельницкая
Как утеплить персиковые деревья на зиму

Как утеплить персиковые деревья на зиму

Персик — одна из самых нежных плодовых культур, плохо переносящая холодные зимы. Даже непродолжительные морозы могут повредить кору, побеги и цветочные почки. Поэтому главная задача садовода перед наступлением зимы — защитить дерево от вымерзания. И сделать это можно без дорогостоящих материалов, используя простые, но эффективные способы утепления, проверенные временем.

Как подготовить персик к зиме, чтобы не замерз

  • Подкормка для укрепления. Перед морозами следует подкормить персик фосфорно-калийными удобрениями. Они укрепляют клеточные стенки и делают дерево более стойким к холоду. А вот азотные удобрения осенью категорически запрещены, они стимулируют рост молодых побегов, которые обязательно вымерзнут.

  • Полив. В конце октября проведите глубокий полив, примерно 4-5 ведер воды под каждое взрослое дерево. Влага поможет корням легче пережить промерзание почвы.

  • Чем утеплить персиковое дерево. Вокруг ствола сделайте «шубу» из соломы, камыша или сухих листьев. Такой природный утеплитель хорошо сохраняет тепло, пропускает воздух и не создает парникового эффекта. Для молодых саженцев следует смастерить легкий каркас из деревянных реек и накрыть его агроволокном или мешковиной. Этот способ обеспечивает оптимальный микроклимат и защиту от перепадов температур.

  • Мульчирование приствольного круга. Замульчируйте землю слоем 10-15 см из опилок, торфа или перегноя. Это не только убережет корни от промерзания, но и обеспечит питательную среду для весеннего старта роста.

