Как защитить персиковые деревья от морозов и чем утеплить: действенные советы, проверенные временем

Как утеплить персиковые деревья на зиму / © Фото из открытых источников

Персик — одна из самых нежных плодовых культур, плохо переносящая холодные зимы. Даже непродолжительные морозы могут повредить кору, побеги и цветочные почки. Поэтому главная задача садовода перед наступлением зимы — защитить дерево от вымерзания. И сделать это можно без дорогостоящих материалов, используя простые, но эффективные способы утепления, проверенные временем.

Подкормка для укрепления. Перед морозами следует подкормить персик фосфорно-калийными удобрениями. Они укрепляют клеточные стенки и делают дерево более стойким к холоду. А вот азотные удобрения осенью категорически запрещены, они стимулируют рост молодых побегов, которые обязательно вымерзнут.

Полив. В конце октября проведите глубокий полив, примерно 4-5 ведер воды под каждое взрослое дерево. Влага поможет корням легче пережить промерзание почвы.

Чем утеплить персиковое дерево. Вокруг ствола сделайте «шубу» из соломы, камыша или сухих листьев. Такой природный утеплитель хорошо сохраняет тепло, пропускает воздух и не создает парникового эффекта. Для молодых саженцев следует смастерить легкий каркас из деревянных реек и накрыть его агроволокном или мешковиной. Этот способ обеспечивает оптимальный микроклимат и защиту от перепадов температур.