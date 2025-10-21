- Дата публикации
Как защитить персиковые деревья от морозов и чем утеплить: действенные советы, проверенные временем
Чтобы персики не вымерзли даже в самые сильные морозы и дали в следующем году обильный урожай сладких и сочных плодов, их нужно правильно подготовить к зиме.
Персик — одна из самых нежных плодовых культур, плохо переносящая холодные зимы. Даже непродолжительные морозы могут повредить кору, побеги и цветочные почки. Поэтому главная задача садовода перед наступлением зимы — защитить дерево от вымерзания. И сделать это можно без дорогостоящих материалов, используя простые, но эффективные способы утепления, проверенные временем.
Как подготовить персик к зиме, чтобы не замерз
Подкормка для укрепления. Перед морозами следует подкормить персик фосфорно-калийными удобрениями. Они укрепляют клеточные стенки и делают дерево более стойким к холоду. А вот азотные удобрения осенью категорически запрещены, они стимулируют рост молодых побегов, которые обязательно вымерзнут.
Полив. В конце октября проведите глубокий полив, примерно 4-5 ведер воды под каждое взрослое дерево. Влага поможет корням легче пережить промерзание почвы.
Чем утеплить персиковое дерево. Вокруг ствола сделайте «шубу» из соломы, камыша или сухих листьев. Такой природный утеплитель хорошо сохраняет тепло, пропускает воздух и не создает парникового эффекта. Для молодых саженцев следует смастерить легкий каркас из деревянных реек и накрыть его агроволокном или мешковиной. Этот способ обеспечивает оптимальный микроклимат и защиту от перепадов температур.
Мульчирование приствольного круга. Замульчируйте землю слоем 10-15 см из опилок, торфа или перегноя. Это не только убережет корни от промерзания, но и обеспечит питательную среду для весеннего старта роста.