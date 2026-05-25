Как защитить помидоры от фитофторы в летний период

Фитофтора помидоров

Реклама

Летние проливные дожди и высокая влажность воздуха создают идеальные условия для развития опасных грибковых заболеваний, среди которых главным врагом томатов является фитофтороз. Когда почва постоянно мокрая, а инфекционный фон стремительно растет, сохранить будущий урожай становится непростой задачей.

Чтобы кусты оставались чистыми, а плоды активно развивались, защитные мероприятия необходимо начинать с момента посадки рассады и продолжать в течение всего сезона.

Главный секрет успеха заключается в сочетании правильных бытовых методов ухода и профилактической обработки.

Реклама

Физические и агротехнические методы защиты грядок

Первоочередная защита растений базируется на правильной агротехнике. Ни один метод защиты не покажет максимальной эффективности, если на грядках властвует застой влаги и воздуха.

Участок, где растут томаты, должен быть чистым. Сорняки не только убирают из почвы питательные вещества, но и мешают естественному испарению лишней влаги у поверхности земли, создавая благоприятный микроклимат для размножения спор грибка.

Посадки должны полноценно проветриваться, поэтому нижние листья , которые затрагивают землю или находятся в непосредственной близости к ней, необходимо постепенно удалять . Во время этой процедуры следует соблюдать два важных правила. За один раз рекомендуется обрывать не больше двух листочков из одного куста, чтобы не создавать для растения сильный стресс. До момента полного всхожести и налива плодов, от сформированной кисти вниз обязательно должно оставаться минимум два листа , поскольку через них томаты продолжают получать необходимое питание.

В пазухах листьев постоянно образуются новые побеги — пасынки. Нельзя допускать их чрезмерного разрастания. Загущение куста приводит к застою воздуха внутри растения. Чем свободнее циркулирует воздух между стеблями, тем меньше возникает риск появления фитофторы.

В период повышенной влажности и частых дождей дополнительное искусственное увлажнение обычно не требуется. Однако, если возникает потребность в поливе, его осуществляют исключительно под корень. Полив методом дождевания (по листу) в настоящее время строго запрещен, ведь капли воды на пластине листа являются прямым проводником для бактерий.

Народные методы, биозащита и системные средства: что и когда выбирать от фитофтороза

В зависимости от погоды и стадии развития томатов, огородники используют разные подходы к обработке растений. Важно понимать логику действия каждого средства, чтобы не тратить силы впустую.

Экологическая биозащита (для сухой погоды)

На начальных этапах и при сухой, стабильной погоде для профилактики отлично подходят народные методы и сертифицированные биопрепараты:

Молочная сыворотка с йодом создает на листьях тонкую кислую пленку, которая мешает спорам грибка прорастать.

Препараты на основе сенной палочки (например, фитоспорин) ее заселяют поверхность растения и угнетают жизнедеятельность болезнетворных грибков.

Минус биозащиты в том, что все подобные средства обладают исключительно поверхностным действием. Они легко смываются первым же дождем, поэтому во время затяжных ливней становятся неэффективными.

Реклама

Системные защитные средства (для дождливого периода)

Когда ливни продолжаются неделями, возникает необходимость применения специализированных фунгицидов. Они делятся на две основные категории:

Средства быстрого действия с коротким сроком ожидания (например, Квадрис). Вещества таких препаратов полностью впитываются тканями растения всего за один час и защищают его изнутри в течение двух недель. Они имеют короткий срок ожидания после обработки (около 5 дней ), поэтому их безопасно использовать на этапе, когда на кустах уже висят большие помидоры, которые скоро нужно будет срывать.

Двухкомпонентные профилактические средства (например, Ревус Топ). Эти препараты действуют как «умный щит». Они надежно фиксируются в восковом слое листа уже через час после нанесения и способны защищать даже новые побеги, которые выросли уже после опрыскивания. Они имеют более длительный срок ожидания (около 14 дней), поэтому их идеально вносить на ранних этапах вегетации после высадки рассады или в самом начале цветения, когда плоды еще зеленые и маленькие.

Чередование средств с разными действующими веществами не позволяет грибку адаптироваться к защите.

Правила безопасного приготовления растворов и проведение обработки от фитофтороза.

Любая профилактическая обработка требует строгого соблюдения инструкций и техники безопасности.

В опрыскиватель предварительно заливают примерно половину необходимого объема чистой воды.

Реклама

В отдельной пластиковой или стеклянной посуде тщательно разводят защитное средство в соответствии с дозировкой производителя на упаковке, после чего выливают его в бак.

Отдельно растворяют специальный прилипач — вспомогательное вещество, которое помогает раствору не стекать, а равномерно закрепиться на растении. Его также добавляют в общую смесь.

Опрыскиватель доливают водой до полного объема и тщательно взбалтывают.

Правила обработки от фитофтороза

Опрыскивание ни в коем случае нельзя производить по мокрой от дождя или росе поверхности листьев.

После завершения процедуры погода должна оставаться сухой минимум два часа — этого времени достаточно, чтобы растение полностью впитало защитные вещества.

Даже при использовании малотоксичных средств, смешивания и опрыскивания необходимо проводить исключительно с использованием средств индивидуальной защиты, в резиновых перчатках и специальном респираторе.

Новости партнеров