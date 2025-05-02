Как защитить растения от экстримальной жары: полезные советы садоводам

Советы садоводам / © unsplash.com

Реклама

С приближением жарких дней, когда термометры достигнут отметки в 30°C, садоводам стоит быть готовыми к дополнительному уходу за растениями. Эксперт по садоводству Ханна Роусон из компании J Parker’s поделилась ценными советами, как сохранить здоровье и пышность растений в самое жаркое время года.

Об этом сообщило издание Mirror.

Правильный полив

Увеличение частоты полива является ключевым моментом в жаркие летние месяцы. Ханна советует поливать растения рано утром или поздно вечером, когда температура воздуха ниже. Это позволит воде достичь корней до того, как она испарится.

Реклама

Стоит позаботиться об альтернативных источниках воды. Сбор дождевой воды в бочки станет отличным решением для полива растений без нагрузки на центральное водоснабжение.

Защита контейнерных растений

Контейнерные растения особенно уязвимы к прямым солнечным лучам. В самые жаркие часы их лучше переместить в затененное место, чтобы избежать перегрева.

Выбирайте засухоустойчивые растения

Лаванда, молочай, гейхера, пеннисетум и космея — идеальные варианты для жаркого лета. Они не только выдерживают высокую температуру, но и украшают сад яркими цветами.

Мульчирование для сохранения влаги

Толстый слой мульчи вокруг растений поможет удерживать влагу в почве, что критически важно в жару. Кроме того, мульча обогатит почву необходимыми питательными веществами.

Натуральные удобрения

Использование натуральных удобрений, таких как микоризные грибы, будет способствовать развитию крепкой корневой системы, что сделает растения более устойчивыми к жаре. Тем не менее, важно не переусердствовать с подкормкой летом.

Раньше мы сообщали, чем уничтожить траву между тротуарной плиткой.