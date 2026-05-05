Как защитить сад от котов: 4 природных метода, которые действительно работают

Коты остаются популярными домашними любимцами, однако те, что имеют свободный доступ к улице, могут создавать неудобства для садоводов. Животные нередко раскапывают почву, повреждают цветы и овощи, а также используют клумбы как туалет.

Об этом сообщило издание Express.

Автор TikTok-страницы @gardening.with.ish поделился четырьмя простыми способами, которые, по его словам, помогают отпугнуть котов и не вредят ни животным, ни растениям.

Первый метод — использование белого уксуса. По словам эксперта, коты не переносят резких кислых запахов. Для этого он советует смешать воду и белый уксус: примерно треть емкости заполнить водой, остальное — уксусом. Раствор нужно хорошо взболтать и распылить на гравий или вдоль границ участка. При этом обрабатывать сами растения не рекомендуется.

Второй способ — высадка ароматных растений. Эксперт отмечает, что котов отпугивают сильные запахи, в частности цитрусовые, эвкалипт, лаванда, мята и розмарин. Самыми эффективными среди них он называет лаванду, розмарин и лемонграсс. Их интенсивный аромат действует как естественный репеллент и одновременно дополняет вид сада.

Третий вариант — обустройство плотных садовых бордюров. По словам садовода, такие конструкции могут усложнить доступ животных к клумбам. Если кот не может легко пройти, он с меньшей вероятностью будет использовать этот участок.

Четвертый метод подойдет тем, кто еще не имеет бордюров. Речь идет об использовании сухих веток и кусочков коры. Их раскладывают между растениями, создавая неровную и грубую поверхность. По словам эксперта, коты не любят передвигаться по такому покрытию и обычно избегают его.

Кроме этого, такой материал имеет дополнительную пользу для почвы — со временем он перегнивает и естественным образом обогащает ее.

Специалист отмечает, что лучший результат дает сочетание нескольких методов. Это позволяет не только отпугнуть котов, но и сохранить сад без вреда для животных.

