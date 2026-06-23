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Как защитить сад от мух во время жары: помогут два простых кухонных ингредиента
Эксперты советуют использовать простое домашнее средство на основе двух ингредиентов, которые есть почти на каждой кухне — лимона и гвоздики.
Во время летнего зноя все больше людей проводят время на открытом воздухе и устраивают обеды и ужины в саду. Однако вместе с высокими температурами активизируются и мухи, которые могут быстро испортить отдых.
Об этом идет речь в материале Еxpress.
Почему мухи становятся активнее в жару
В тёплую погоду насекомые быстрее размножаются и активно ищут источники пищи. Именно поэтому летом мухи часто появляются у столов на террасах, в садах и у открытых окон.
Специалисты отмечают, что сильные запахи могут помочь отпугнуть насекомых без использования химических средств.
Как сделать натуральный отпугиватель мух.
Для этого понадобятся:
один лимон;
несколько бутонов сушеной гвоздики.
Лимон нужно разрезать пополам и вонзить в мякоть несколько гвоздичных бутонов. После этого половинки фрукта можно разместить на столе, подоконнике или у места отдыха в саду.
Запах цитрусовых в сочетании с ароматом гвоздики неприятный для мух, поэтому насекомые будут пытаться держаться подальше.
Что еще поможет уменьшить количество мух
Чтобы сделать отдых на свежем воздухе более комфортным, стоит также:
не оставлять открытыми продукты и сладкие напитки;
регулярно убирать пищевые отходы;
закрывать мусорные контейнеры крышками;
убирать остатки пищи сразу после трапезы.
Такие простые меры помогут снизить привлекательность сада для насекомых и избежать нашествия мух даже в периоды сильной жары.
Напомним, ранее речь шла о том, что многие садоводы считают крапиву вредной и избавляются от нее. Но так вы можете потерять одного из замечательных «зеленых садоводов», которые могут выполнять многие задачи одновременно.