Как защитить сад от мух во время жары: помогут два простых кухонных ингредиента

Мухи в саду / © Freepik

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Во время летнего зноя все больше людей проводят время на открытом воздухе и устраивают обеды и ужины в саду. Однако вместе с высокими температурами активизируются и мухи, которые могут быстро испортить отдых.

Об этом идет речь в материале Еxpress.

Почему мухи становятся активнее в жару

В тёплую погоду насекомые быстрее размножаются и активно ищут источники пищи. Именно поэтому летом мухи часто появляются у столов на террасах, в садах и у открытых окон.

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Специалисты отмечают, что сильные запахи могут помочь отпугнуть насекомых без использования химических средств.

Лимон от мух / © unsplash.com

Как сделать натуральный отпугиватель мух.

Для этого понадобятся:

один лимон;

несколько бутонов сушеной гвоздики.

Лимон нужно разрезать пополам и вонзить в мякоть несколько гвоздичных бутонов. После этого половинки фрукта можно разместить на столе, подоконнике или у места отдыха в саду.

Запах цитрусовых в сочетании с ароматом гвоздики неприятный для мух, поэтому насекомые будут пытаться держаться подальше.

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Что еще поможет уменьшить количество мух

Чтобы сделать отдых на свежем воздухе более комфортным, стоит также:

не оставлять открытыми продукты и сладкие напитки;

регулярно убирать пищевые отходы;

закрывать мусорные контейнеры крышками;

убирать остатки пищи сразу после трапезы.

Такие простые меры помогут снизить привлекательность сада для насекомых и избежать нашествия мух даже в периоды сильной жары.

Напомним, ранее речь шла о том, что многие садоводы считают крапиву вредной и избавляются от нее. Но так вы можете потерять одного из замечательных «зеленых садоводов», которые могут выполнять многие задачи одновременно.

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