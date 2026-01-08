Как защитить сад от непогоды: 10 действий, которые советуют сделать немедленно

Уход за садом / © Unsplash

Реклама

Садоводов призывают не медлить с подготовкой участков, ведь сильный ветер и снег могут нанести серьезный вред растениям, деревьям и имуществу. После длительного ухода за садомдаже одна непогода способна свести на нет месяцы работы, если не принять простые меры предосторожности.

Об этом сообщило издание Express.

Специалисты отмечают, что еще есть время минимизировать возможные убытки. Для этого домохозяйствам советуют выполнить 10 базовых действий, которые помогут защитить садовую мебель, вазоны и зеленые насаждения.

Реклама

В частности, хрупкие горшки рекомендуют занести в помещение или плотно сгруппировать и утяжелить водой, держа их чуть дальше от окон. Также стоит проверить хозяйственные постройки — двери и окна должны быть надежно закрыты, а повреждения устранены заранее.

Молодые деревья нуждаются в дополнительной фиксации, ведь их корни еще не достаточно прочные. Для этого советуют использовать колья или временные подвязки, оставляя небольшое пространство для естественного движения ствола. Все незакрепленные предметы и садовую мебель лучше убрать или соединить между собой и утяжелить.

Отдельное внимание следует уделить мусорным бакам — их следует зафиксировать и плотно закрыть. Также советуют обрезать сухие и поврежденные ветви, подпереть низкорослые растения, снять подвесные корзины и кормушки, а нежные растения накрыть тканью или мешковиной.

Из-за возможных обильных осадков эксперты напоминают проверить дренаж и водостоки. Засоренные сливные системы могут привести к подтоплению и загниванию почвы, тогда как прокалывание газона поможет воде быстрее впитываться.

Реклама

Напомним, ранее мы рассказывали, что даже в самый холодный период года розы нуждаются в уходе. Эксперты отмечают: правильная обрезка в январе напрямую влияет на силу роста и количество бутонов.