Как защитить дом от холода / © Фото из открытых источников

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В холодное время года тепло часто выходит из помещения через окна и щели у дверей. Один из простых способов уменьшить потери — закрывать окна плотными шторами после заката, а днем открывать их, если сквозь стекло попадает солнечное тепло. Такой подход советует шведское Энергетическое агентство: оно также рекомендует проверять уплотнители и при необходимости использовать плотный занавес у двери.

Как работает скандинавский трюк для утепления дома

Плотная штора создает дополнительный барьер между комнатой и холодным стеклом. Лучше всего, если она прилегает к бокам окна и опускается достаточно низко, но не перекрывает батарею. Если радиатор скрыт за длинной тканью, теплый воздух хуже распространяется по комнате.

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Не обязательно покупать специальные термошторы: для начала можно использовать имеющиеся плотные портьеры. Главное — закрывать их вечером, когда солнце уже не прогревает комнату.

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Что еще поможет сохранить тепло

Проверьте, не тянет ли холодом от оконной рамы и входной двери. Если уплотнители изношены, их следует заменить. Для щели под дверью подойдет готовый валик или самодельный ограничитель сквозняка из ткани.

В комнате, которую отапливаете, закрывайте дверь в более холодные помещения. А проветривайте коротко и интенсивно: откройте окно на несколько минут, а затем снова закройте, вместо того чтобы долго держать его приоткрытым. Вентиляционные отверстия в это время не перекрывайте.

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