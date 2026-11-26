- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 285
- Время на прочтение
- 1 мин
Как защитить свой дом от холода: простой скандинавский трюк, который действительно работает
Главный принцип простой: сначала найдите, откуда поступает холод, и уменьшите сквозняк — это практичнее, чем просто повышать температуру отопления.
В холодное время года тепло часто выходит из помещения через окна и щели у дверей. Один из простых способов уменьшить потери — закрывать окна плотными шторами после заката, а днем открывать их, если сквозь стекло попадает солнечное тепло. Такой подход советует шведское Энергетическое агентство: оно также рекомендует проверять уплотнители и при необходимости использовать плотный занавес у двери.
Как работает скандинавский трюк для утепления дома
Плотная штора создает дополнительный барьер между комнатой и холодным стеклом. Лучше всего, если она прилегает к бокам окна и опускается достаточно низко, но не перекрывает батарею. Если радиатор скрыт за длинной тканью, теплый воздух хуже распространяется по комнате.
Не обязательно покупать специальные термошторы: для начала можно использовать имеющиеся плотные портьеры. Главное — закрывать их вечером, когда солнце уже не прогревает комнату.
Что еще поможет сохранить тепло
Проверьте, не тянет ли холодом от оконной рамы и входной двери. Если уплотнители изношены, их следует заменить. Для щели под дверью подойдет готовый валик или самодельный ограничитель сквозняка из ткани.
В комнате, которую отапливаете, закрывайте дверь в более холодные помещения. А проветривайте коротко и интенсивно: откройте окно на несколько минут, а затем снова закройте, вместо того чтобы долго держать его приоткрытым. Вентиляционные отверстия в это время не перекрывайте.